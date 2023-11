Forstå ekstrem nedbør: Forbedring av klimasimuleringer

By

Å forutsi nedbørsmønstre på daglig basis er avgjørende for våre daglige aktiviteter, men hva med å forstå ekstreme nedbørsmengder på lang sikt? Byplanleggere, forskere og andre interessenter krever nøyaktig informasjon om ekstreme værhendelser for effektivt å planlegge for fremtidig vannlagring, landbruk og beredskap mot ødeleggende stormer. Imidlertid kommer klimamodeller ofte til kort når det gjelder å simulere disse ekstreme hendelsene nøyaktig.

For å takle denne utfordringen, fokuserte forskere ved Department of Energys Lawrence Berkeley National Laboratory på å forbedre representasjonen av skyprosesser i klimamodeller. Gitt klimasystemets kompleksitet er det umulig å simulere hver eneste detalj. Derfor bruker forskere forskjellige forenklinger, for eksempel å dele opp kloden i rutenettsøyler. I en teknikk som kalles superparameterisering, inneholder hver kolonne en høyoppløselig modell som kan simulere individuelle skyer – en betydelig forbedring sammenlignet med andre modeller.

Det er imidlertid ikke nok å simulere hele skyer. Det er avgjørende å vurdere de mikrofysiske prosessene som skjer i skyene, inkludert dannelse og spredning av skydråper og iskrystaller. Disse prosessene er for små til å simuleres direkte, så forskere bruker representasjoner.

For å undersøke virkningen av disse representasjonene, gjennomførte Berkeley Lab-klimaforskere simuleringer av tidligere klima ved å bruke to forskjellige metoder - en med mer detaljerte parametere og den andre med mindre. Ved å sammenligne disse simuleringene med virkelige observasjoner, vurderte de nøyaktigheten til modellene.

Resultatene avslørte at begge sett med parametere hadde innvirkning på simuleringen av ekstrem nedbør, både på langsiktig (opptil ett år) og kortsiktig (rundt fem dager) skalaer, med en spesielt merkbar effekt i tropene. De mer detaljerte parameterne ga skyer med større vertikal bevegelse og følgelig mer ekstreme nedbørshendelser.

Mens representasjonene var forskjellige, falt begge sett med parametere innenfor rekkevidden av virkelige observasjoner. Denne studien demonstrerer potensialet ved å inkorporere mikrofysiske prosesser i klimamodeller for å forbedre nøyaktigheten.

Å forstå ekstreme nedbørshendelser er avgjørende for effektiv planlegging og beredskap. Ved å utnytte kraften til avanserte datamaskiner og foredle klimamodeller, tar forskere sikte på å gi mer nøyaktige spådommer og hjelpe samfunnet med å tilpasse seg og dempe virkningene av ekstreme værhendelser.

Spørsmål og svar

Hvorfor er det viktig å forstå ekstrem nedbør på langsiktige tidsskalaer?

Å forstå ekstrem nedbør på langsiktige tidsskalaer er avgjørende for planlegging av fremtidig vannlagring, landbruk og beredskap mot ødeleggende stormer. Det hjelper interessenter med å ta informerte beslutninger, allokere ressurser effektivt og implementere strategier for å dempe og tilpasse seg virkningene av ekstreme værhendelser.

Hvordan representerer klimamodeller skyprosesser?

Klimamodeller bruker forenklinger for å representere skyprosesser fordi simulering av hver detalj ville være beregningsmessig umulig. En teknikk kalt superparameterisering innebærer å plassere en høyoppløselig modell inne i hver rutenettkolonne i den globale simuleringen, noe som muliggjør simulering av individuelle skyer i modellen.

Hva er mikrofysiske prosesser i skydannelse?

Mikrofysiske prosesser refererer til mekanismene involvert i dannelsen og spredningen av skydråper og iskrystaller i skyer. Disse prosessene inkluderer kondensering av vanndamp, dannelse av skydråper og iskrystaller, og påfølgende interaksjoner som koalescens og oppløsning.

Kan klimamodeller nøyaktig simulere ekstreme nedbørshendelser?

Selv om klimamodeller kanskje ikke er perfekte, kan inkorporering av mer detaljerte representasjoner av skymikrofysiske prosesser forbedre nøyaktigheten deres når det gjelder å simulere ekstreme nedbørshendelser. Denne studien demonstrerer potensialet ved å bruke slike representasjoner for å forbedre klimamodellprediksjoner og bedre forstå virkningene av ekstreme værhendelser.