Juvenile Crown-of-Thorns Starfish: Spenstige rovdyr i et skiftende klima

Marinbiologer fra University of Sydney har oppdaget at unge sjøstjerner med tornekrone har en bemerkelsesverdig evne til å tolerere hetebølger. Denne varmetoleransen gjør dem i stand til å overleve i varmt vann, selv på nivåer som viser seg å være dødelige for koraller. Følgelig, ettersom sjøstjernene utvikler seg til kjøttetende rovdyr, utgjør de en betydelig trussel mot gjenveksten av korallrev.

Sjøstjerner med tornekrone, hjemmehørende i Great Barrier Reef og Indo-Stillehavsregionen, blir sett på som en bekymringsart på grunn av den omfattende skaden de påfører koraller. Selv om de rangerer under sykloner og blekingshendelser når det gjelder deres innvirkning på koralldødelighet, forverrer deres evne til å tåle oppvarmende vann de destruktive effektene av klimaendringer på skjær.

Forskningen, ledet av professor Maria Byrne fra School of Life and Environmental Sciences ved University of Sydney, fremhever at unge sjøstjerner med tornekrone viser en høyere varmetoleranse sammenlignet med sine voksne kolleger. Dette betyr at selv om de voksne sjøstjernene avtar på grunn av faktorer som korallmangel eller varmestress, kan deres planteetende unge tålmodig vente på det passende øyeblikket for å forvandle seg til kjøttetende rovdyr.

Korallbleking og død kan oppstå når havtemperaturen stiger med 1-3 grader Celsius over det normale sommermaksimumet. Professor Byrnes team fant ut at unge sjøstjerner med tornekrone tåler temperaturer nesten tre ganger høyere enn de som forårsaker korallbleking. Denne motstandskraften, kombinert med økningen i ruinhabitat som følge av koralldødelighet, gjør at sjøstjernebestanden kan utvide seg over tid.

Med utbrudd av voksenfasen spiser sjøstjerner av tornekrone glupsk steinete koraller, og etterlater seg livløse skjeletter. Disse skjelettene blir til slutt hjemsted for alger før de forringes. Koralldødelighet forårsaket av bleking har en lignende effekt, ettersom den gjenværende døde korallen fungerer som et habitat for algespisende sjøstjerneavkom. Ungene kan overleve i årevis til revet regenererer, og til slutt gir opphav til en ny generasjon korallspisende rovdyr.

Selv om de eksakte årsakene til utbrudd av tornekrone sjøstjerner fortsatt er unnvikende, bidrar faktorer som overfiske, næringsopphopning i vannet og bleking-indusert koralldødelighet til spredningen av dem. Forskerne fant også at ungfuglenes evne til å overleve under varme forhold stammer fra deres lille størrelse, noe som reduserer deres fysiologiske behov, og deres evne til å mate på ulike matkilder.

Samlet sett belyser studien hvordan unge tornekrone sjøstjerner er motstandsdyktige i møte med hetebølger og trives i varmt vann. Å forstå dynamikken til disse rov sjøstjernene og deres innvirkning på korallrev er avgjørende for å forstå konsekvensene av klimaendringer på marine økosystemer.

