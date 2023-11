Ny studie avslører virkningen av luftkvalitet på karbonbinding

En fersk studie utført av Carnegie Institution for Science har fremhevet den betydelige innvirkningen luftkvalitet har på naturlig karbonbinding av planter. Forskerne fant at forbedret luftkvalitet kan forbedre plantens evne til å absorbere atmosfærisk karbondioksid, og dermed redusere klimaendringene. Dette funnet understreker den avgjørende rollen som menneskelige aktiviteter og aerosolforurensning spiller i karbonabsorpsjonsprosessen til planter.

Studien brukte satellittdata for å analysere sammenhengen mellom fotosyntetisk aktivitet og aerosolforurensning i Europa. Resultatene avslørte at planter fanger mer karbon i helgene når det er mindre industriell forurensning og færre mennesker som pendler. Denne observasjonen kaster lys over de negative effektene av dårlig luftkvalitet, forårsaket av aerosoler som slippes ut fra pendling og forbrenning av fossilt brensel eller ved, på den naturlige karbonabsorpsjonsprosessen til planter.

Tidligere studier har vist at aerosolforurensning kan redusere jordbruksavlingene med opptil 20 prosent, noe som ytterligere understreker de skadelige konsekvensene av luftforurensning på planteproduktiviteten.

Forskerteamet brukte en innovativ teknikk som utnytter fluorescens som sendes ut under fotosyntese for å måle fotosyntetisk aktivitet. De sammenlignet disse dataene med aerosolmålinger hentet fra Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Ved å fokusere på Europa, der etablerte mønstre for menneskelig aktivitet gjennom uken eksisterer, avslørte studien en tilbakevendende ukentlig syklus i fotosyntetisk aktivitet. Fotosyntesen toppet seg i helgene og avtok i løpet av ukedagene, omvendt korrelert med aerosolforurensningsnivåene.

Denne studiens implikasjoner er vidtrekkende, spesielt i forhold til tiltak for å redusere klimaendringer. Forskningen tyder på at å redusere partikkelforurensning for å opprettholde fotosyntetisk aktivitet på helgenivå gjennom uken kan årlig fjerne 40 til 60 megatonn karbondioksid, og dermed øke jordbrukets produktivitet uten å utvide avlingsarealet. Disse funnene har betydelige politiske implikasjoner, spesielt for europeiske myndigheter som arbeider med karbonfangst- og lagringssystemer.

Avslutningsvis understreker denne studien den viktige rollen som luftkvalitet spiller i naturlig karbonbinding av planter. Forbedring av luftkvaliteten er ikke bare til fordel for menneskers helse, men forbedrer også plantens evne til å bekjempe klimaendringer ved å effektivt absorbere atmosfærisk karbondioksid.

FAQ

1. Hva er karbonbinding?

Karbonbinding refererer til prosessen med å fange og lagre atmosfærisk karbondioksid, en av de primære drivhusgassene som er ansvarlige for global oppvarming. Denne prosessen kan skje naturlig gjennom økosystemer som skog, hav og jord, så vel som gjennom menneskeskapte metoder.

2. Hvordan bidrar planter til karbonbinding?

Planter, gjennom prosessen med fotosyntese, absorberer karbondioksid fra atmosfæren og omdanner det til organisk materiale. Dette karbonet lagres i form av biomasse i trær, planter og jord. Derfor fungerer sunne og voksende skoger som essensielle karbonvasker, og lagrer betydelige mengder karbon over lange perioder.

3. Hva er noen menneskeskapte metoder for karbonbinding?

Menneskeskapte metoder for karbonbinding inkluderer teknologier som karbonfangst og -lagring (CCS), der CO2-utslipp fra industrielle og energirelaterte kilder fanges opp og lagres under jorden i geologiske formasjoner. En annen metode er bioenergi med karbonfangst og -lagring (BECCS), som kombinerer biomasseenergiproduksjon med CCS.

4. Hvordan kan luftkvalitet påvirke karbonbinding?

Luftkvaliteten, spesielt aerosolforurensning, kan ha negative effekter på karbonbinding. Aerosoler, som slippes ut fra aktiviteter som pendling og forbrenning av fossilt brensel eller ved, kan redusere effektiviteten til fotosyntese i planter. Ved å forbedre luftkvaliteten og redusere partikkelforurensning, kan planters evne til å absorbere karbondioksid og bidra til karbonbinding forbedres.

Kilde: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)