Ny trykkskala avslører at jordens indre kjerne inneholder dobbelt så lett materiale enn tidligere estimert

Forskere ved RIKENs SPring-8-senter har utviklet en ny trykkskala som gir en mer nøyaktig måling av trykk, spesielt i jordens kjerne. Den forrige skalaen ble funnet å overvurdere trykket med over 20 %. Ved hjelp av avansert røntgenteknologi klarte forskerne å unngå store tilnærminger og oppdaget at den indre kjernen av jorden inneholder omtrent dobbelt så mye lett materiale som tidligere ble estimert. Funnene deres har betydelige implikasjoner for å forstå jordens sammensetning og dens utvikling.

En nøyaktig trykkskala er avgjørende for å forstå jordens sammensetning, spesielt kjernen. Selv om det er allment akseptert at kjernen hovedsakelig består av jern, tyder bevis på at den også inneholder lettere materialer. Ved å bruke den nye trykkskalaen til å tolke en seismologisk modell fant forskergruppen at den indre kjernen inneholder omtrent dobbelt så mye lett materiale enn tidligere antatt. Faktisk er den totale massen av lett materiale i hele kjernen sannsynligvis fem ganger eller mer enn jordskorpen.

For å bestemme den nye trykkskalaen brukte forskerne Inelastic X-ray Scattering (IXS) for å måle lydhastigheten til en rheniumprøve under trykk. De knuste en liten rheniumprøve mellom to diamantkrystaller i en diamantamboltcelle. Ved å nøye måle endringene i energien til røntgenstrålene spredt fra rhenium, var forskerne i stand til å bestemme lydhastigheten og tettheten til prøven, noe som gjorde at de kunne beregne trykket.

Tettheten av rhenium ved høyt trykk er relativt enkel å måle, mens måling av lydhastighet er mer utfordrende. Imidlertid har teamets arbeid banet vei for andre forskere til å bruke en enklere tetthetsmåling for å bestemme trykk.

Implikasjonene av denne nye trykkskalaen går utover bare å forstå jordens sammensetning. Det antyder også at en revurdering av trykkavhengigheten til ulike materialegenskaper er nødvendig, ettersom de fleste tidligere målinger ble gjort ved trykk lik eller større enn jordens kjerne. I tillegg kan lignende endringer i strukturen til andre planeter forventes når man vurderer den nye trykkskalaen.

Avslutningsvis har utviklingen av en ny trykkskala ved bruk av avansert røntgenteknologi gitt en mer nøyaktig måling av trykket i jordens kjerne. Oppdagelsen av at den indre kjernen inneholder dobbelt så mye lett materiale enn tidligere anslått har betydelige implikasjoner for vår forståelse av jordens sammensetning og dens utvikling.

kilder:

– Science Advances: “Tetthetsunderskudd av jordens kjerne avslørt av en multimegabar primær trykkskala”

– RIKENs SPring-8 Senter: beskrivelse av anlegget