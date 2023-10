Et 8 milliarder år gammelt radioutbrudd kan bidra til å løse mysteriet om universets manglende sak

By

Forskere har gjort et betydelig gjennombrudd i å forstå mysteriet med universets manglende materie. En 8 milliarder år gammel Fast Radio Burst (FRB), den eldste og fjerneste som noen gang er observert, stammer fra kolliderende galakser. Denne FRB, betegnet FRB 20220610A, ble oppdaget av Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) i Vest-Australia.

FRB-er er korte utbrudd av radiobølger som varer i millisekunder, og deres opprinnelse forblir ukjent. Imidlertid kan denne rekordbrytende FRB, som kommer fra sammenslående galakser, bidra til å kaste lys over opprinnelsen til disse mystiske utbruddene. Utbruddet frigjorde like mye energi på millisekunder som solen produserer på 30 år.

Den manglende materien i universet refererer til det faktum at halvparten av den forventede materien er uoppdagelig. Denne manglende materien, sammensatt av atomer kalt baryoner, er ikke mørk materie, men snarere "vanlig" materie som er tynt fordelt mellom galakser. Nåværende teknikker er ineffektive til å oppdage denne saken fordi den er så diffus og varm.

Forskere, inkludert den avdøde australske astronomen Jean-Pierre 'J-P' Macquart, har undersøkt bruken av FRB som et verktøy for å oppdage denne unnvikende saken. Når FRB-er reiser over store avstander, spres strålingen deres av det manglende stoffet. Denne spredningen lar forskere måle tettheten til universet og lokalisere den manglende baryonmaterie.

Teamets forskning bekrefter Macquart-relasjonen, som viser at jo lenger unna en FRB er, jo mer diffus gass avslører den mellom galakser. Med rundt 50 FRB-er sporet tilbake til kildene sine, forventer forskere at tusenvis flere vil bli oppdaget i fremtiden. De kommende Square Kilometer Array (SKA)-teleskopene i Australia og Sør-Amerika, samt Extremely Large Telescope (ELT) i Chile, vil gi ytterligere innsikt i opprinnelsen til FRB-er og universets struktur.

Forskningen til ASKAP-teamet ble publisert i tidsskriftet Science, og fremhevet potensialet til FRB for å forstå den manglende materien og universets sammensetning.

