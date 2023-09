Studie viser gener som er arvet fra neandertalere øker alvorlighetsgraden av COVID-19

En ny studie utført av forskere fra Italias Mario Negri Institute for Pharmacological Research har avslørt at individer som opplevde alvorlige tilfeller av COVID-19 var mer sannsynlig å ha spesifikke gener som de arvet fra neandertalere. Studien fokuserte på provinsen Bergamo, som var episenteret for pandemien i Italia.

Forskningen, publisert i tidsskriftet iScience, fant at en betydelig del av det menneskelige genomet var assosiert med risikoen for å pådra seg COVID-19 og utvikle alvorlige symptomer, spesielt blant innbyggere i de hardest rammede områdene. Studien involverte 1,200 deltakere, og analysen viste at tre av de seks genene i en region på kromosom 3 var knyttet til økt mottakelighet for alvorlig COVID-19. Disse genene inkluderer CCR9 og CXCR6, som spiller en rolle i aktiviteten av hvite blodlegemer og betennelse under infeksjoner, samt LZTFL1, som regulerer utviklingen og funksjonen til luftveisceller.

Forskerne bemerket at det fortsatt er uklart hvilket gen blant de tre som spiller den viktigste rollen. I tillegg identifiserte studien 17 nye genomiske regioner som kan være assosiert med alvorlig sykdom eller risiko for infeksjon.

Et spesielt interessant funn av studien var at tre av de seks genene assosiert med alvorlighetsgraden av COVID-19 har blitt arvet fra neandertalere, spesielt fra Vindija-genomet oppdaget i Kroatia. Selv om disse genene en gang kan ha beskyttet neandertalere, forårsaker de nå en overdreven immunrespons hos moderne mennesker, noe som fører til mer alvorlig sykdom.

Studien avslørte også at individer med neandertaler-haplotypen hadde en betydelig høyere risiko for å utvikle alvorlig COVID-19, kreve intensivbehandling og trenge mekanisk ventilasjon sammenlignet med de uten denne genetiske arven. Tilstedeværelsen av neandertaler-haplotypen var også assosiert med en høyere forekomst av alvorlige tilfeller blant førstegradsslektninger.

Denne studien gir ytterligere bevis på rollen som genetikk spiller for å bestemme alvorlighetsgraden av COVID-19. Å forstå disse genetiske faktorene kan potensielt bidra til å identifisere individer som kan være mer utsatt for alvorlig sykdom og sikre at passende intervensjoner settes i gang.

