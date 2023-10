Den internasjonale romstasjonen: Et spektakulært pass over Tasmania

Den internasjonale romstasjonen (ISS) foretok en fantastisk passering over Tasmania, og etterlot tilskuerne ærefrykt for synet. ISS, som kretser rundt jorden i en høyde på over 400 kilometer, prydet himmelen over den nordvestlige delen av Tasmania rundt klokken 4:07 på en klar fredag ​​ettermiddag. På bare ett minutt gled den over Great Lake og Hobart, og fanget nesten hele staten i opptakene.

ISS fullfører en bane rundt jorden omtrent hvert 90. minutt, og følger en nesten perfekt sirkulær bane. Dette gir seerne periodiske muligheter til å være vitne til den majestetiske passasjen over forskjellige regioner i verden. For de i Tasmania vil ISS være synlig igjen fredag ​​kveld klokken 8:58 i omtrent 5 minutter, og senere klokken 10:34 i 1 minutt, med forbehold om sikt og skydekke. Ytterligere visningsmuligheter inkluderer lørdag kl. 9, søndag kl. 46 og 8 og mandag rundt kl. 58.

Mens den originale artikkelen delte sitater fra brukere av sosiale medier som fanget opplevelsen, tar denne artikkelen en annen tilnærming ved å gi en beskrivende setning av opptakene. Dessverre er de spesifikke opptakene nevnt i den originale artikkelen ikke tilgjengelig her, men vær trygg, synet av ISS som passerer over Tasmania er virkelig fascinerende.

FAQ:

Spørsmål: Hva er den internasjonale romstasjonen?

A: Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon som fungerer som et multinasjonalt samarbeidsprosjekt som involverer romorganisasjoner fra forskjellige land, inkludert NASA, Roscosmos, ESA, JAXA og CSA.

Spørsmål: Hvor ofte går ISS i bane rundt jorden?

A: ISS fullfører en bane rundt jorden hver 90