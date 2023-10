Sjelden skinnende gjestemaur funnet på nytt sted i Skottland

Den skinnende gjestemauren, et av Storbritannias sjeldneste insekter, har blitt oppdaget på et nytt sted i Royal Deeside, Skottland. Dette unike insektet er kjent som en gjøk fra maurverdenen fordi det bare lever i reirene til skogmaur, og viser atferd som ligner på noen arter av gjøkfugler som legger eggene sine i reirene til andre fuglearter.

Wildlife turoperatører Dan og Rachael Brown fra Wild Discovery gjorde det overraskende funnet ved Crathie, nær Balmoral Castle. Eksperter ved James Hutton Institute i Aberdeen har bekreftet funnet, og bemerket at antallet skinnende gjestemaur som er observert er eksepsjonelt høyt sammenlignet med andre steder i Skottland.

Dr. Jenni Stockan, en forsker innen insektøkologi ved The Hutton, uttrykte sin begeistring over oppdagelsen, og uttalte at skinnende gjestemaur er globalt truet, så å finne en ny bestand i Skottland er gode nyheter. Dette tyder også på at skogmaurbestandene i området er sunne, og understreker behovet for å beskytte dem som en viktig komponent i økosystemet.

Det genetiske mangfoldet til den skinnende gjestemauren ble tidligere antatt å være lavt på grunn av vingeløse hanners manglende evne til å spre seg langt fra reirene sine og den fragmenterte naturen til skogsmaurbestandene i Skottland. Nyere forskning utført av The Hutton, York University og Forest Research utfordrer imidlertid denne troen. Studien avslørte at maurens genetiske mangfold er ganske mangfoldig, noe som indikerer at den kan spre seg på steder og potensielt kolonisere nye habitater i nærheten.

Funnene, finansiert av Future Woodlands Scotland, kaster ikke bare lys over populasjonsgenetikken til den skinnende gjestemauren, men fremhever også viktigheten av skogmaurreir som bevaringssteder. Dr. Elva Robinson, en atferdsøkolog ved York University, antyder at maurens høye genetiske mangfold kan tyde på at den er mer rikelig i Skottland enn tidligere antatt.

Denne oppdagelsen av den skinnende gjestemauren i Royal Deeside utvider vår kunnskap om denne sjeldne insektarten og understreker viktigheten av å bevare dens unike habitat i skogmaurreir.

kilder:

– James Hutton Institute

– Vill oppdagelse

– York University

– Skogforskning