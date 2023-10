NASA-astronauter forsinker romvandring etter kjølevæskelekkasje på den internasjonale romstasjonen

To astronauter som skal gjennomføre en romvandring utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS) har fått sitt oppdrag utsatt på grunn av en kjølevæskelekkasje. NASA-astronaut Loral O'Hara og European Space Agency-astronaut Andreas Mogensen planla å samle mikroorganismer som en del av et eksperiment under romvandringen.

NASA rapporterte at en reserveradiator på ISSs Nauka flerbruks laboratoriemodul begynte å lekke kjølevæske 6. oktober, noe som endret miljøet rundt ISS. Mens kjølevæsken ikke er giftig eller farlig for mannskapet, analyserer oppdragsingeniører lekkasjen og dens påvirkning for å sikre at små spor av stoffet ikke kommer inn i interne systemer, noe som kan føre til nedbrytning av utstyr over tid.

Kjølevæskelekkasjen påvirket ikke bare O'Hara og Mogensens romvandring, men forsinket også en annen romvandring som var planlagt for O'Hara og NASA-astronauten Jasmin Moghbeli. Dette kommende oppdraget, som nå vil finne sted 30. oktober, er bemerkelsesverdig ettersom det vil være den fjerde romvandringen kun kvinner i historien.

Den første romvandringen kun for kvinner skjedde i 2019 med NASA-astronautene Jessica Meir og Christina Koch. Det tok mer enn 20 år før ISS opererte i lav bane rundt jorden før denne milepælen ble oppnådd. Nå vil O'Hara og Moghbeli få muligheten til å fortsette denne historiske tradisjonen ved å tilbringe seks og en halv time utenfor ISS, fjerne elektronikkutstyr og bytte ut solcellepaneler.

I tillegg til de forsinkede romvandringene, skal to russiske kosmonauter, Oleg Kononenko og Nikolai Chub, gjennomføre en romvandring 25. oktober for å utføre vedlikeholdsoppgaver for Roscosmos utenfor ISS.

Innsamlingen av mikroorganismer av O'Hara og Mogensen vil nå finne sted under en senere romvandring, utpekt som Spacewalk 90.

