Flytende astronauter forsinker romvandring på grunn av kjølevæskelekkasje på den internasjonale romstasjonen

En planlagt romvandring for to astronauter på den internasjonale romstasjonen (ISS) har blitt forsinket på grunn av en kjølevæskelekkasje utenfor ISS. NASA-astronaut Loral O'Hara og European Space Agency-astronaut Andreas Mogensen skulle gjennomføre romvandringen, men lekkasjen har fått NASA til å omstille tidsplanen, med romvandringen nå planlagt til senere i år.

Kjølevæskelekkasjen stammet fra en reserveradiator på ISSs Nauka multifunksjonelle laboratoriemodul, som begynte å lekke og sluttet å fungere 6. oktober. NASA-ingeniører vurderer for tiden situasjonen og jobber med å analysere kjølevæskelekkasjen. Mens kjølevæsken ikke er giftig eller farlig for mannskapet, diskuterer eksperter måter å forhindre at små spor av stoffet kommer inn i interne systemer og forårsaker nedbrytning av utstyr over tid.

I tillegg til forsinkelsen av romvandringen, har kjølevæskelekkasjen også påvirket en annen kommende romvandring som involverer O'Hara og NASA-astronaut Jasmin Moghbeli. Denne romvandringen, planlagt til 30. oktober, er spesielt bemerkelsesverdig ettersom den vil være en romvandring kun for kvinner, bare den fjerde i historien.

Hovedmålet med den forsinkede romvandringen er å samle mikroorganismer utenfor ISS som en del av et eksperiment. O'Hara og Mogensen vil gjennomføre Spacewalk 90 senere i år for å fullføre denne oppgaven. Før det vil de også være involvert i fjerning av elektronikkutstyr og utskifting av solcellepanelmaskinvare på utsiden av ISS under den omlagte romvandringen.

Totalt sett, mens kjølevæskelekkasjen har forårsaket avbrudd i tidsplanen, jobber ISS-mannskapet og NASA-ingeniørene iherdig for å løse situasjonen og sikre sikkerheten og funksjonaliteten til romstasjonen.

Kilder: NASA