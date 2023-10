Webb-romteleskopet observerer kvartsnanokrystaller i atmosfæren til eksoplaneten WASP-17 b

Forskere som bruker NASAs James Webb-romteleskop har gjort en spennende oppdagelse i skyene til eksoplaneten WASP-17b i stor høyde. For første gang er det påvist bevis for kvartsnanokrystaller, i form av silikapartikler, i en eksoplanetatmosfære. Denne banebrytende observasjonen ble gjort mulig med MIRI (Webbs Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, også kjent som Ditsö̀, er en hetgassgigant som ligger omtrent 1,300 lysår unna Jorden i stjernebildet Scorpius. Den går i bane rundt stjernen sin på en utrolig nær avstand, og fullfører én hel krets på bare 3.7 jorddager. Med et volum som er mer enn syv ganger større enn Jupiter og en masse mindre enn halvparten av Jupiter, er WASP-17 b en usedvanlig stor og oppblåst planet. Dens utvidede atmosfære og korte omløpstid gjør den til en ideell kandidat for observasjon ved bruk av transmisjonsspektroskopi.

Ved å bruke MIRIs lavoppløselige spektrograf samlet forskere inn over 1,275 målinger under transitt av WASP-17 b, før, under og etter hendelsen. Endringen i lysstyrke til 28 bølgelengdebånd av midt-infrarødt lys ble målt, slik at astronomer kunne beregne mengden lys som er blokkert av planetens atmosfære. Det resulterende overføringsspekteret avslørte et tydelig trekk rundt 8.6 mikron, noe som indikerer tilstedeværelsen av silikapartikler i skyene.

Dette markerte den første identifiseringen av SiO2 i en eksoplanet og den første identifiseringen av en hvilken som helst spesifikk skyart i en transittende eksoplanet. Deteksjonen av kvartsnanokrystaller gir verdifull innsikt i sammensetningen av eksoplanetatmosfærer og deres værmønstre.

James Webb-romteleskopet, med sin overlegne følsomhet og evne til å måle subtile effekter fra store avstander, åpner nye dører i vår forståelse av fjerne verdener. Denne oppdagelsen fremhever egenskapene til Webbs instrumenter og baner vei for videre utforskning av eksoplanetatmosfærer.

