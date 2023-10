Astronomer oppdager silikakrystaller i atmosfæren til Exoplanet WASP-17b

By

Astronomer har gjort en spennende oppdagelse ved hjelp av James Webb-romteleskopet: for første gang har de oppdaget små kvartskrystaller som inneholder silika i atmosfæren til en eksoplanet. Eksoplaneten, kalt WASP-17b, er en brennende varm gassgigant og en sannsynlig kilde til disse silikananopartiklene.

Silika er et vanlig mineral som finnes på jorden og er kjent for sin tilstedeværelse i strandsand samt bruk i glassproduksjon. Forskerne tror at silikakrystallene i atmosfæren til WASP-17b virvler rundt i skyene.

Oppdagelsen av silika på en eksoplanet gir astronomer verdifull innsikt i sammensetningen og naturen til disse fjerne verdenene. Det reiser også spørsmål om betingelsene som kreves for dannelsen av slike krystaller i det ekstreme miljøet til en gassgigant.

James Webb-romteleskopet er det største og kraftigste romteleskopet som noen gang er bygget. Dens avanserte evner gjør det mulig for forskere å observere himmelobjekter med enestående klarhet og detaljer. Ved å studere atmosfæren til eksoplaneter kan astronomer lære mer om deres kjemiske sammensetning og potensielt identifisere tegn på beboelighet.

Denne oppdagelsen av silikakrystaller på WASP-17b er et betydelig skritt fremover i vår forståelse av eksoplaneter. Det fremhever mangfoldet og kompleksiteten til disse fjerne verdenene og åpner nye veier for å studere atmosfæren deres.

kilder:

– CNN (kildeartikkel)