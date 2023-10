Astronomer oppdager små kvartskrystaller i atmosfæren til Exoplanet WASP-17b

By

Astronomer som bruker romteleskopet James Webb har gjort en spennende oppdagelse. For første gang noensinne har de oppdaget små kvartskrystaller som inneholder silika i atmosfæren til en eksoplanet. Eksoplaneten, kjent som WASP-17b, er en gassgigant som ligger 1,300 lysår fra Jorden.

Tidligere observasjoner fra Hubble-romteleskopet indikerte tilstedeværelsen av aerosoler, eller bittesmå partikler, i atmosfæren til WASP-17b. Forskerne forventet imidlertid ikke at disse aerosolene skulle være laget av kvarts. Silika, hovedkomponenten i kvarts, er et vanlig mineral som finnes på jorden og brukes til å produsere glass.

Deteksjonen ble gjort ved hjelp av Mid-Infrared Instrument på Webb-teleskopet. Forskerne var begeistret over oppdagelsen, da de forventet å finne magnesiumsilikater i stedet for kvarts. Magnesiumsilikater er tidligere påvist i eksoplanetatmosfærer, men kvarts er et nytt funn.

Tilstedeværelsen av kvarts i WASP-17bs atmosfære kan hjelpe forskere til å bedre forstå materialene som danner planetariske miljøer som er forskjellige fra våre egne. De høye skyene på planeten, der kvartsnanopartiklene ble funnet, er formet av ekstreme forhold. Med temperaturer på rundt 2,700 grader Fahrenheit og trykk en tusendel av det vi opplever på jordens overflate, kan faste krystaller dannes direkte fra gass uten å gå gjennom en flytende fase først.

WASP-17b er tidevannslåst til stjernen, noe som betyr at den ene siden alltid vender mot stjernen, og opplever brennhete temperaturer, mens den andre siden forblir kjøligere. Forskerne spekulerer i at kvartspartiklene virvler i eksoplanetens atmosfære, drevet av høyhastighetsvind.

Oppdagelsen av kvartskrystaller i atmosfæren til WASP-17b gir verdifull innsikt i sammensetningen av varme gassgiganter som den. Ved å forstå de forskjellige materialene som finnes i eksoplanetatmosfærer, kan forskere få en bredere forståelse av deres generelle sammensetning og hvordan de former miljøet.

James Webb-romteleskopets sensitive deteksjoner revolusjonerer vår forståelse av eksoplaneter og deres atmosfæriske forhold. Ved å avdekke nye detaljer om eksoplaneter, kan forskere utdype vår forståelse av universet og de mangfoldige miljøene som eksisterer utenfor vårt eget solsystem.

kilder:

– [The Astrophysical Journal Letters](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- CNN