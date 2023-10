Nobelprisen i kjemi 2023: Oppdagelsen og syntesen av kvanteprikker

By

Nobelprisen i kjemi 2023 har blitt tildelt tre forskere for deres banebrytende arbeid med oppdagelse og syntese av kvanteprikker. Egenskapene til disse nanopartikler, som sender ut lys ved forskjellige bølgelengder avhengig av størrelsen, ble avdekket av fysisk kjemiker Louis Brus. I en nylig samtale med The Conversation Weekly podcast diskuterte Brus sin tilfeldige oppdagelse og den påfølgende virkningen av kvanteprikker.

Da han jobbet ved Bell Labs på 1980-tallet, snublet Brus over kvanteprikker mens han studerte løsninger av halvlederpartikler kalt kolloider. Ved å rette lasere mot disse kolloidene, la han merke til at fargene som ble sendt ut ikke var konsistente. Dette førte til at han utforsket de unike endringene i spekteret og egenskapene til selve partiklene når de var av svært liten størrelse.

Kvanteprikker er nanokrystaller som absorberer lys og sender det ut på nytt ved forskjellige bølgelengder avhengig av størrelsen. Selv om de er mindre enn bølgelengden til synlig lys og ikke kan sees under et optisk mikroskop, kan de observeres ved hjelp av spesialiserte mikroskoper som elektronmikroskop. For å demonstrere dem kan det brukes fargerike glasskolber med løsninger som inneholder kvanteprikker i forskjellige størrelser.

Interessant nok var Brus uvitende om de tidligere observasjonene av kvanteprikker gjort av den russiske forskeren Alexei Ekimov. På grunn av den kalde krigen ble Ekimovs forskning publisert utelukkende på russisk, og han var ikke i stand til å reise til Vesten for å diskutere funnene sine. Det var først etter en tilfeldig oppdagelse av Ekimovs artikler i den teknologiske litteraturen at Brus nådde ut til ham, og de møttes til slutt under Glasnost-tiden på slutten av 1980-tallet.

Produksjonen og stabiliteten av kvanteprikker ga utfordringer i utgangspunktet, men Moungi Bawendi, en annen vinner av Nobelprisen, tok opp dette problemet på 1990-tallet. Siden den gang har kvanteprikker funnet anvendelse på forskjellige felt, spesielt innen biologisk avbildning. De har blitt brukt av biokjemikere til å kartlegge celler og organer ved å feste dem til andre molekyler. Videre har de vært medvirkende til tumordeteksjon og kirurgisk veiledning.

Oppdagelsen og syntesen av kvanteprikker har banet vei for en rekke fremskritt innen vitenskap og teknologi. Utforskningen av deres applikasjoner fortsetter å avdekke nye muligheter for disse bemerkelsesverdige nanopartikler.

