Nobelprisen i kjemi 2023: Revolusjonerende optikk og nanoteknologi med kvanteprikker

Det kongelige svenske vitenskapsakademi har tildelt Nobelprisen i kjemi i 2023 til Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus og Alexei I. Ekimov for deres banebrytende forskning innen nanoteknologi. Trioens bidrag har ført til utviklingen av kvantepunktteknologi, som har revolusjonert optikkfeltet og banet vei for fremskritt innen skjermteknologi.

I kjernen av deres forskning er konseptet båndgap, som representerer energien som kreves for at et elektron skal bevege seg til konduktansbåndet i et halvledermateriale. Ved å redusere størrelsen på nanopartikler endres båndgapet til disse materialene, noe som fører til et skifte i fargen på lyset de sender ut. Større nanopartikler har et mindre båndgap, noe som resulterer i utslipp av rødere lys, mens mindre nanopartikler har et større båndgap, og sender ut blåere lys.

Påvirkningen av nanopartikkelstørrelse på farge har blitt observert i århundrer, og glassprodusenter har lagt merke til hvordan visse forhold under produksjon kan endre fargen på glass, til tross for at de bruker de samme ingrediensene. I 1981 utførte Alexei Ekimov lysende eksperimenter på glassproduksjon, og innså at han observerte effekten av kvantemekanikk på farger. I mellomtiden, i 1983, oppdaget Louis Brus uavhengig kvantepunkteffekter ved å observere endringer i de optiske egenskapene til en løsning som ble liggende på en laboratoriebenk.

Det sanne gjennombruddet kom imidlertid med Moungi Bawendis oppdagelse av en metode for å nøyaktig kontrollere størrelsen på kvanteprikker. Ved forsiktig oppvarming av et løsemiddel var Bawendi i stand til å dyrke kvanteprikker med høy presisjon. Dette gjennombruddet tillot ingeniører å få tilgang til distinkte kvanteeffekter og åpnet for nye muligheter innen optikk og skjermteknologi.

I dag blir kvanteprikker i økende grad brukt i skjermteknologi, noe som gjør det mulig å lage mindre skjermer med høyere oppløsning. Etter hvert som mikroskjermer for utvidet virkelighet (AR) og menneske-datamaskin-interaksjon (HCI) blir mer utbredt, spiller kvanteprikker en avgjørende rolle for å oppnå avansert funksjonalitet og ytelse.

Forskningen utført av Bawendi, Brus og Ekimov har fundamentalt transformert vår forståelse av optikk og nanoteknologi. Med sitt banebrytende arbeid har de gitt ingeniører kunnskap og verktøy for å kontrollere nanopartikler på kvantenivå, og drive innovasjon og fremskritt i lys- og displayindustrien.

