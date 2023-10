Nye utviklinger i Russlands romutforskningsprogram

President Vladimir Putin har kunngjort at Russlands nye orbitalstasjon, ment å etterfølge den internasjonale romstasjonen (ISS), skal settes i drift innen 2027. Denne nyheten kommer i kjølvannet av Russlands måneprogram tilbakeslag tidligere i år, med fiaskoen av sitt første måneskudd på 47 år. Til tross for dette tilbakeslaget, bekreftet Putin at Russland fortsatt er forpliktet til sitt måneprogram.

I et møte med embetsmenn i romfartsindustrien understreket Putin viktigheten av rettidig utvikling i det russiske romprogrammet, spesielt når det gjelder bemannet romfart. Han understreket at den nye orbitalstasjonen må inkludere de siste fremskrittene innen vitenskap og teknologi og være i stand til å oppfylle fremtidige romutforskningsoppgaver.

Yuri Borisov, sjefen for den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos, gjentok Putins holdning angående behovet for en russisk orbitalstasjon. Han fremhevet at ISS, som har vært i drift i 25 år, vil nå sine grenser rundt 2030. Hvis Russland ikke klarer å starte arbeidet med å lage sin egen orbitalstasjon innen 2024, er det en risiko for å miste evner i bemannet romfart pga. til utløpet av ISS.

Når det gjelder Luna-25-fartøyets krasjlanding på månens sørpol i august, uttrykte Putin sin skuffelse over de tekniske uhellene, men forsikret at måneprogrammet ville fortsette. Han understreket viktigheten av å lære av feil og bruke erfaringen til fremtidige bestrebelser.

Når det gjelder måneprogrammet, avslørte Borisov at det kan være et skifte i tidsplanen, med den neste måneoppskytningen potensielt flyttet frem til 2026 i stedet for det opprinnelig planlagte 2027.

Med denne siste utviklingen har Russland som mål å opprettholde sitt fotfeste i romutforskning og fortsette å skyve grensene for bemannet romfart.

FAQ:

Spørsmål: Hva er den nye orbitalstasjonen som Russland planlegger å bygge?

A: Russland utvikler sin egen orbitalstasjon som en etterfølger til den internasjonale romstasjonen (ISS).

Spørsmål: Når forventes den nye orbitalstasjonen å være i drift?

A: President Putin uttalte at det første segmentet av den nye orbitalstasjonen skulle settes i drift innen 2027.

Spørsmål: Hva er implikasjonene hvis Russland ikke oppretter sin egen orbitalstasjon?

A: Yuri Borisov fremhevet at hvis Russland ikke klarer å starte arbeidet på sin egen orbitalstasjon innen 2024, kan evner i bemannet romfart gå tapt på grunn av utløpet av ISS.

Spørsmål: Hva er status for Russlands måneprogram?

A: Til tross for tilbakeslaget tidligere i år med krasjlandingen av Luna-25-fartøyet, bekreftet president Putin at Russland fortsatt er forpliktet til sitt måneprogram.

Spørsmål: Er det en endring i tidsplanen for neste måneoppskyting?

A: Det er en mulighet for at neste måneoppskyting, opprinnelig planlagt for 2027, kan flyttes frem til 2026.