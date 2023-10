Russland planlegger å lansere et nytt romstasjonssegment innen 2027, til tross for nylige tilbakeslag

Russlands president Vladimir Putin har bekreftet at det første segmentet av Russlands nye romstasjon, som er under utvikling for å erstatte den internasjonale romstasjonen (ISS), vil bli skutt opp i bane innen 2027. Denne kunngjøringen kommer til tross for de nylige tilbakeslagene det russiske rommet har møtt. industri.

Mens Russland tidligere har uttalt sin intensjon om å trekke seg fra ISS, har de skiftet fokus mot å bygge sin egen orbitale romstasjon. Putin understreket viktigheten av å sikre en sømløs overgang mellom de to stasjonene, og uttalte at arbeidet med den nye romstasjonen skulle holde tritt med utarmingen av ISS sine ressurser.

I august sto Russland overfor et stort tilbakeslag da Luna-25-modulen krasjet på månens overflate under manøvrer før landing. Putin erkjente imidlertid at feil er uunngåelige i et så komplekst forsøk, og lovet å lære av denne erfaringen for å unngå fremtidige uhell.

I tillegg til å ta tak i tekniske utfordringer, fremhevet Putin også behovet for å løse problemer knyttet til lave lønninger i Russlands romindustri. Han etterlyste innsats for å tiltrekke utenlandske spesialister og øke privat næringslivs engasjement i sektoren.

ISS, et symbol på internasjonalt samarbeid mellom USA og Russland, skulle i utgangspunktet tas ut av drift i 2024. NASA anslår imidlertid at den kan fortsette driften til 2030. Russlands planer om å skyte opp det første segmentet av sin nye romstasjon innen 2027 demonstrere sin forpliktelse til å opprettholde en robust tilstedeværelse i romutforskning.

Til tross for finansieringsproblemene, korrupsjonsskandalene og andre tilbakeslag som den russiske romindustrien står overfor, understreker Putins kunngjøring Russlands besluttsomhet om å forbli i forkant av romutforskningen. Den vellykkede lanseringen og driften av det nye romstasjonssegmentet vil markere en betydelig milepæl for Russlands ambisiøse romprogram.

