Russland satser på en ny romstasjon innen 2027

Russlands president Vladimir Putin har skissert planene for byggingen av en ny romstasjon som skal erstatte den aldrende internasjonale romstasjonen (ISS) innen 2027, til tross for nylige tilbakeslag. Avgjørelsen kommer ettersom Russland har som mål å opprettholde en kontinuerlig menneskelig tilstedeværelse i rommet og sikre en jevn overgang fra ISS til den nye orbitale plattformen.

Opprettelsen av en ny russisk romstasjon har blitt toppprioritet for Roscosmos, landets romfartsorganisasjon. Putin understreket behovet for en sømløs overgang, og uttalte at "målet er at det ikke skal være noen hull, for at arbeidet skal holde tritt med utarmingen av ISS sine ressurser."

Mens finansieringsproblemer, korrupsjonsskandaler og andre tilbakeslag har plaget den russiske romindustrien de siste årene, er Putin fortsatt optimistisk med tanke på fremtiden. Han erkjente Luna-25-modulens krasj på månens overflate under dets første oppdrag på flere tiår, og kalte det en "negativ opplevelse", men lovte å lære av det.

For å møte pågående utfordringer oppfordret Putin myndighetene til å ta tak i spørsmålet om lave lønninger i romindustrien og oppmuntre utenlandske spesialister til å bidra med sin ekspertise. Han oppmuntret også til økt engasjement fra privat virksomhet for å drive innovasjon og fremme romutforskning.

ISS, etablert i 1988 gjennom samarbeid mellom USA og Russland, skulle etter planen tas ut i drift i 2024. Imidlertid mener NASA at stasjonen kan fortsette å operere til 2030. Putins kunngjøring understreker Russlands forpliktelse til å opprettholde en tilstedeværelse i verdensrommet og sikre en myk overgang til ny stasjon.

