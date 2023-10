Putin kunngjør planer for ny russisk orbitalstasjon innen 2027

President Vladimir Putin avslørte torsdag at Russland er satt til å skyte opp det første segmentet av sin nye orbitalstasjon innen 2027. Den nye stasjonen, som Moskva anser som den naturlige utviklingen i romutforskning etter Den internasjonale romstasjonen (ISS), har som mål å innlemme avansert vitenskapelig og teknologiske fremskritt for å møte fremtidige mål. Til tross for et tilbakeslag i august med Russlands første måneskudd på 47 år, bekreftet Putin sitt engasjement for måneprogrammet og understreket viktigheten av å holde seg på sporet med utviklingen av bemannet romfart.

Mens han forlenget Russlands deltakelse i ISS til 2028 som et midlertidig tiltak, erkjente Putin at den aldrende ISS til slutt ville bruke ressursene sine. Han understreket nødvendigheten av ikke bare å ha et nytt segment, men en hel stasjon i drift når ISS ikke lenger er levedyktig. Putin uttrykte bekymring for at det å falle på etterskudd i romutforskningen kan skade det russiske programmet dersom utviklingen av den nye stasjonen ikke går raskt.

Yuri Borisov, sjefen for den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos, støttet Putins avgjørelse, og understreket viktigheten av å opprettholde Russlands evner i bemannet romflukt. Borisov understreket at det haster med å starte storstilt arbeid på den russiske orbitalstasjonen innen 2024 for å unngå potensielle hull i kapasiteten forårsaket av ISS's bortgang før den russiske stasjonen er klar.

Når han adresserte den nylige feilen til Luna-25-fartøyet i august, forsikret Putin at måneprogrammet ville vedvare og lære av feilene, og sa: «Feil er feil. Det er synd for oss alle. Dette er romutforskning, og det forstår alle. Det er erfaring vi kan bruke i fremtiden.» Borisov foreslo muligheten for å fremme den neste måneoppskytningen til 2026 fra den opprinnelig planlagte datoen i 2027.

Med Russlands fornyede forpliktelse til romutforskning, lover fremtiden for russiske romoppdrag banebrytende prestasjoner og utvikling i jakten på vitenskapelig kunnskap utenfor vår planet.

FAQ

Når vil det første segmentet av Russlands nye orbitalstasjon være i drift?

President Putin uttalte at det første segmentet av den nye russiske orbitalstasjonen skulle settes i drift innen 2027.

Hva er årsakene til Russlands beslutning om å opprette en ny orbitalstasjon?

Russland har som mål å sikre videreføringen av sine bemannede romfartskapasiteter ettersom ressursene til Den internasjonale romstasjonen (ISS) reduseres. Å bygge en ny stasjon vil tillate Russland å holde seg i forkant av romutforskning.

Hva skjedde med Russlands første måneskudd på 47 år?

Russlands første måneskudd på 47 år, Luna-25-fartøyet, opplevde tekniske uhell som resulterte i en krasjlanding på månens sørpol i august. Til tross for dette tilbakeslaget, uttrykte Putin forpliktelsen til å fortsette måneprogrammet og bruke erfaringen til fremtidige oppdrag.

Hva er tidslinjen for Russlands måneprogram?

Putin foreslo muligheten for å fremme den neste måneoppskytningen til 2026, ett år tidligere enn den tidligere planlagte datoen 2027. Denne justeringen tar sikte på å akselerere fremgangen i måneprogrammet.