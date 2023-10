President Putin setter mål for Russlands nye orbitalstasjon innen 2027

President Vladimir Putin avslørte torsdag at Russland har som mål å ha det første segmentet av sin nye orbitalstasjon i drift innen 2027. Dette ambisiøse prosjektet, sett på som den naturlige etterfølgeren til den aldrende internasjonale romstasjonen (ISS), fremhever Russlands forpliktelse til å fremme romutforskningen. Til tross for tilbakeslag, inkludert det mislykkede måneoppdraget i august, understreket Putin at Russland vil fortsette med sitt måneprogram.

Beslutningen om å forlenge Russlands deltakelse i ISS til 2028 blir sett av Putin som midlertidig, noe som signaliserer hans vilje til å utvikle en omfattende erstatning. "Når ressursene til den internasjonale romstasjonen går tom, trenger vi ikke bare ett segment, men hele stasjonen for å bli tatt i bruk," sa Putin. Utviklingen av den nye russiske orbitalstasjonen er avgjørende for å forhindre at Russland havner på etterskudd i bemannet romfart.

Yuri Borisov, sjef for den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos, støttet Putins holdning, og understreket viktigheten av å opprettholde Russlands evner i bemannede romferder. Borisov understreket at uten å starte storstilt arbeid på den russiske orbitalstasjonen innen 2024, kan Russland miste sin kapasitet på grunn av den nært forestående slutten av ISS.

Til tross for de tekniske uhellene som førte til at Luna-25-fartøyet krasjet på månens sørpol i august, erklærte Putin at måneprogrammet vil fortsette. Putin erkjente feilene som ble gjort, og la vekt på den verdifulle erfaringen fra slike tilbakeslag, for å sikre at de vil informere om fremtidige bestrebelser. Borisov antydet til og med muligheten for å fremme den neste måneoppskytningen til 2026.

Russlands ambisiøse planer for en ny orbitalstasjon viser landets vilje til å forbli i forkant av romutforskning. Ved å utnytte de siste fremskrittene innen vitenskap og teknologi, har Russland som mål å skape en stasjon som ikke bare er i stand til å oppfylle nåværende oppgaver, men som også er dyktig i å ta på seg fremtidige utfordringer.

