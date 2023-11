The Chicxulub Event: Avduking av virkningen av støv på dinosaurer

Utryddelsen av dinosaurene, forårsaket av den katastrofale Chicxulub-asteroidekrasjen utenfor kysten av Mexico for 66 millioner år siden, har lenge forvirret forskere. En nylig studie publisert i Nature Geoscience tilbyr imidlertid et nytt perspektiv på hvorfor disse mektige skapningene møtte sin utidige bortgang i kjølvannet av denne ødeleggende hendelsen.

Tidligere forskning har fokusert på rollen til forhøyede atmosfæriske svovelkonsentrasjoner, og skaper et ugjestmildt miljø for liv på jorden. Chicxulub-asteroiden, den største astronomiske kroppen som har påvirket planeten vår, etterlot et kolossalt 112 mil bredt nedslagskrater i Mexicogulfen. Denne kollisjonen frigjorde en enorm mengde svovel – et sted mellom 30 og 500 gigatonn – ut i atmosfæren. Svovelet kombinert med andre gasser for å danne sulfataerosoler, noe som resulterte i et tykt slør av gass som hindret sollys, forårsaker globale temperaturfall fra 3.6 til 14.4 grader Fahrenheit.

Mens temperaturnedgangen ville ha vært dødelig for kaldblodige reptiler som dinosaurer, foreslår Nature Geoscience-studien en alternativ mekanisme bak utryddelsen deres. Det belgiske forskerteamet antyder at fine støvpartikler, generert fra den pulveriserte steinen på nedslagsstedet, spilte en sentral rolle. Dette støvet ville ha blitt slynget høyt opp i atmosfæren, og forårsaket en lengre periode med mørke på jordens overflate, som varte i omtrent to år.

Fraværet av sollys stoppet fotosyntesen, en kritisk prosess for planteoverlevelse, noe som resulterte i en umiddelbar trussel mot alt planteliv. Uten en bærekraftig matkilde sto plantespisende dyr og deres rovdyr overfor overhengende fare. Sammenbruddet av næringsnettet, utløst av opphør av fotosyntesen, førte til slutt til utryddelsen av dinosaurene og utallige andre arter.

