Små magneter som revolusjonerer kreftbehandling, databehandling og mer

Nanomagneter, som er 1,000 ganger tynnere enn et menneskehår, gjør betydelige fremskritt på forskjellige felt som kreftbehandling, databehandling og til og med selvreparerende maling. Dr. Karen Livesey, en teoretisk fysiker fra University of Newcastle, er i forkant av utformingen av disse banebrytende magnetene i nanostørrelse. Hennes forskning og ekspertise har ført henne til å legge ut på Australian Institute of Physics' Women in Physics Lecture Tour 2023, hvor hun har som mål å dele sin kunnskap og inspirere neste generasjon innen STEM.

Med applikasjoner i helsevesenet har nanomagneter vist lovende å behandle inoperable svulster og forbedre helseresultater. Deres evne til å målrette spesifikke områder i kroppen og levere målrettede terapier har potensial til å revolusjonere kreftbehandling. Ved å utnytte kraften til disse bittesmå magnetene, kan medisinske fagfolk være i stand til å gi effektive behandlinger som tidligere ble ansett som umulige.

På den teknologiske fronten tilbyr nanomagneter en løsning for å redusere energiforbruket til datamaskiner. Ved å utnytte de unike egenskapene til disse magnetene, kan dataenheter operere mer effektivt og bidra til en mer bærekraftig fremtid. I tillegg utforsker pågående forskning på feltet utviklingen av selvreparerende maling, som kan ha betydelige implikasjoner i ulike bransjer.

Dr. Liveseys reise i fysikk er inspirerende i seg selv. Som den første i familien som fullførte videregående skole, forfulgte hun sin lidenskap for fysikk ved University of Western Australia og fullførte sin doktorgrad i 2010. Hun har siden gitt betydelige bidrag til feltet under sin stilling ved University of Colorado i Colorado Springs før han til slutt flyttet til Newcastle, New South Wales.

Som en anerkjennelse for hennes prestasjoner, har Dr. Livesey blitt kåret til 2023 Women in Physics Lektor av Australian Institute of Physics. Hun har også utmerkelsen som en Superstar of STEM for 2023-24, et initiativ som tar sikte på å utfordre kjønnsstereotypier og oppmuntre til mangfold i det vitenskapelige samfunnet.

Som en del av Women in Physics Lecture Tour 2023, vil Dr. Livesey holde en gratis offentlig tale om nanopartikler fredag ​​22. september ved University of Tasmania. Alle er velkomne til å delta, både fysisk og via Zoom, og arrangementet lover å bli en opplysende opplevelse for enkeltpersoner i alle aldre.

Ved å flytte grensene for hva som er mulig med nanomagneter, baner Dr. Livesey vei for banebrytende fremskritt innen medisin, teknologi og mer.

kilder:

– Australian Institute of Physics – Mediemelding, 21. september 2023