Psyche-oppdraget, som skal lanseres 5. oktober 2023, har som mål å utforske asteroiden Psyche, som flyter i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Forskere er fascinert av asteroiden fordi noen tror at den kan være restene av en mislykket planets jernrike kjerne, potensielt verdt svimlende $10,000 XNUMX kvadrillioner. Imidlertid er det spekulasjoner om at Psyche faktisk kan være en "rublehaug" i stedet for en solid metallasteroide.

Ledet av Arizona State University, vil oppdraget sende et romfartøy til å gå i bane rundt Psyche i tre år, hvor forskere håper å avdekke mer informasjon om asteroidens opprinnelse og topografi. De tar også sikte på å bestemme alderen på overflaten, noe som kan gi innsikt i de indre sammensetningene til jordiske planeter som Jorden.

Selv om det er vanskelig å anslå verdien av romobjekter, har de potensielle metallressursene i Psyche blitt verdsatt til et astronomisk beløp. NASA presiserer imidlertid at oppdraget ikke handler om å utvinne asteroiden, men heller å studere den for å lære mer om asteroider og dannelsen av jordiske planeter.

Psyche, oppkalt etter den greske sjelegudinnen, måler omtrent 140 miles i diameter og har et overflateareal på omtrent 64,000 30 kvadratkilometer. Gjeldende tetthetsestimater indikerer at asteroiden består av 60 til XNUMX volumprosent metall, noe som antyder en mulig separasjon av sammensetningen i en jernkjerne og steinete mantel på grunn av en tidligere kollisjon.

Romfartøyet vil bære tre primære instrumenter for å undersøke Psyche: et multispektralt bildeapparat, et gammastråle- og nøytronspektrometer og et magnetometer. Disse instrumentene vil ta bilder, måle elementsammensetning og se etter gjenværende magnetfelt.

I tillegg vil romfartøyet Psyche bruke et X-bånds radiotelekommunikasjonssystem for å kartlegge asteroidens tyngdekraft og struktur. Oppdraget inkluderer en forbiflyvning av Mars i mai 2026 for en gravitasjonsassistanse før den går inn i bane rundt Psyche.

Avslutningsvis representerer Psyche-oppdraget et betydelig skritt i vår forståelse av asteroider og dannelsen av jordiske planeter. Ved å studere den metallrike asteroiden håper forskerne å få verdifull innsikt i sammensetningen og historien til himmellegemer i vårt solsystem.

