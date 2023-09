Tidlige mennesker bygde strukturer av tre for over 476,000 XNUMX år siden, avslører studie

Arkeologer fra University of Liverpool og Aberystwyth University har oppdaget bevis som viser at mennesker bygde strukturer fra tre mye tidligere enn tidligere antatt. Forskerne avdekket godt bevart tre på et sted i Kalambo Falls, Zambia, som er anslått til å være minst 476,000 XNUMX år gammelt og går før utviklingen av homo sapiens.

Funnet er betydelig fordi det gir de tidligste bevisene på at mennesker med vilje har laget tømmerstokker for å passe sammen. Skjæremerker av steinverktøy på treverket antyder at tidlige mennesker formet og sammenføyd to store tømmerstokker, potensielt som grunnlaget for en plattform eller en del av en bolig. Dette utfordrer den tidligere forestillingen om at steinaldermenneskene utelukkende var nomadiske.

Ved å bruke luminescensdateringsteknikker bestemte eksperter ved Aberystwyth University funnens alder ved å undersøke forrige gang mineraler i den omkringliggende sanden ble utsatt for sollys. Dette gjør det mulig for forskere å sette sammen en mer omfattende forståelse av menneskets evolusjon og hvordan teknologien utviklet seg under steinalderen.

Forskerne involvert i Deep Roots Of Humanity-prosjektet, som utforsker utviklingen av menneskelig teknologi i steinalderen, finansiert av Storbritannias Arts and Humanities Research Council. Prosjektet samarbeidet med Zambias National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum og National Museum, Lusaka.

Professor Larry Barham, fra University of Liverpool, bemerket at denne oppdagelsen utfordrer tidligere antakelser om våre tidlige forfedre. Han uttalte: "De forvandlet omgivelsene sine for å gjøre livet enklere, selv om det bare var ved å lage en plattform å sitte på ved elven for å gjøre sine daglige gjøremål. Disse menneskene var mer som oss enn vi trodde."

Utgravningen ved Kalambo Falls, et eksepsjonelt sted og en betydelig kulturarv for Zambia, forventes å gi ytterligere spennende funn ettersom prosjektet fortsetter arbeidet.