Tidligste bevis på trekonstruksjoner laget av tidlige mennesker funnet i Zambia

Forskere fra University of Liverpool og Aberystwyth University har gjort en bemerkelsesverdig oppdagelse ved Kalambo Falls i Zambia. I følge deres studie publisert i tidsskriftet Nature, har forskerne avdekket godt bevart treverk som antas å være minst 476,000 XNUMX år gammelt, før utviklingen av Homo sapiens. Treverket viser markeringer av steinverktøy, noe som indikerer at tidlige mennesker bevisst formet og sammenføyd to store tømmerstokker for å konstruere en struktur, potensielt en plattform eller del av en bolig.

Dette funnet fra Kalambo Falls representerer de tidligste bevisene i verden på at mennesker med vilje lager tømmerstokker for å passe sammen. Disse intrikate trebearbeidingsteknikkene utfordrer den rådende troen på at steinalderens mennesker var strengt nomadiske. Professor Larry Barham fra University of Liverpool bemerket at denne oppdagelsen har endret vår forståelse av våre tidlige forfedre. Han understreket at disse individene ikke bare var primitive vesener, men heller brukte de sin intelligens, fantasi og ferdigheter til å skape noe nyskapende og enestående.

Alderen til disse treartefaktene ble bestemt ved hjelp av luminescensdateringsteknikker, som vurderer siste gang mineraler i den omkringliggende sanden ble utsatt for sollys. Luminescensdatering lar forskere datere funn fra mye tidligere tidsperioder og sette sammen et klarere bilde av menneskelig evolusjon. Kalambo Falls-området ble gravd ut på 1960-tallet, men alderen på treverket hadde vært usikker til nå.

Forskningen, en del av Deep Roots Of Humanity-prosjektet, kaster lys over utviklingen av menneskelig teknologi under steinalderen. Prosjektet, finansiert av Storbritannias Arts and Humanities Research Council, involverte samarbeid med National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum og National Museum, Lusaka i Zambia. Professor Barham uttrykte begeistring for fremtidige funn ved Kalambo Falls-området, og understreket dens betydning som en ekstraordinær arv for Zambia.

Denne banebrytende forskningen setter fokus på den bemerkelsesverdige kreativiteten og oppfinnsomheten til våre eldgamle menneskelige forfedre, og avslører at de var langt mer sofistikerte enn tidligere antatt.

kilder:

– Universitetet i Liverpool

– Natur (Journal)