South African Heritage Body forsvarer tillatelse for kontroversiell romfart

South African Heritage Resources Agency (SAHRA) har forsvart sin beslutning om å utstede en tillatelse for bruk av sørafrikanske homininfossiler i en kontroversiell romfart, samtidig som de anerkjenner bekymringene som er reist av forskere. Tillatelsen tillot paleoantropolog Lee Berger å midlertidig eksportere et Homo naledi-tommelbein og et Australopithecus sediba kragebein for en salgsfremmende romflukt. SAHRA uttalte at tillatelsen ble gitt som en del av en kulturarvskampanje og bevisstgjøringskampanje, men bemerket at fremtidige søknader som involverer bruk av fossilt homininmateriale vil bli gjenstand for større gransking.

Romferden fikk kritikk fra forskere over hele verden, som anså den som uetisk og unødvendig. Det innebar at fossilene ble skutt opp i underbane ombord på et Virgin Galactic-romfartøy, i nærvær av milliardæren Tim Nash, en tilhenger av forskning på menneskelig opprinnelse i Afrika. Flukten utløste også påstander om nykolonial vitenskapelig praksis, med bekymring for at afrikanske ressurser ble utnyttet med liten eller ingen fordel for lokalsamfunnet.

SAHRA avviste disse påstandene og uttalte at de undergraver byråets autoritet til å forvalte sørafrikansk arv. Byrået anerkjente imidlertid utfordringer med hensyn til homininrester med samme respekt og verdighet som menneskelige levninger. Omklassifisering av homininfossiler som menneskelige levninger vil ha betydelige implikasjoner for paleoantropologisk forskning i Sør-Afrika, inkludert innføringen av en 60-dagers prosess for offentlig deltakelse for forskning og kravet om gjenbegravelse på utpekte steder.

SAHRA står ved sin beslutning om å gi tillatelsen, men anerkjenner behovet for større gransking i fremtidige søknader som involverer fossilt homininmateriale. Denne utviklingen fremhever den pågående debatten rundt bruk og bevaring av betydelige vitenskapelige artefakter, samtidig som de understreker viktigheten av etisk praksis innen paleoantropologi.

Definisjoner:

– Homo naledi: En utdødd art av hominin oppdaget i Rising Star Cave-systemet nær Johannesburg, Sør-Afrika, i 2013.

– Australopithecus sediba: En utdødd art av hominin funnet i menneskehetens vugge, Sør-Afrika, i 2008.

kilder:

– Kildeartikkelen er basert på informasjon fra South African Heritage Resources Agency (SAHRA) og vitenskapsmiljøets svar på tillatelsesvedtaket. Ingen nettadresser ble oppgitt.