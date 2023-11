Ny innsikt i forbedring av avløpsvannbehandling gjennom organiske supramolekylære fotokatalysatorer

Ildfaste organiske forurensninger som finnes i industri- og husholdningsavløpsvann utgjør en betydelig trussel mot miljøet og menneskers helse. Å oppnå fullstendig fjerning av disse forurensningene er avgjørende for å forbedre vannkvaliteten og fremme bærekraftig fremgang. Avanserte oksidasjonsprosesser (AOP), spesielt heterogene AOP, har dukket opp som lovende løsninger for desentraliserte avløpsvannbehandlingssystemer. Imidlertid krever tradisjonelle AOP-er ofte overdreven energitilførsel, noe som gjør mer kostnadseffektive alternativer nødvendige.

Heterogen fotokatalyse, ved bruk av organiske halvledere som g-C3N4, har fått oppmerksomhet som en bærekraftig AOP-strategi på grunn av dens lette separasjon og sollysutnyttelse. Mens mye brukte uorganiske fotokatalysatorer viser robust stabilitet, hemmer deres begrensede sollysabsorpsjonsområde og lave adsorpsjonskapasitet for organiske forurensninger den generelle effektiviteten. I motsetning til dette tilbyr organiske halvledere utvidet spekterutnyttelse og utmerkede adsorpsjonsevner. Genereringen av Frenkel-eksitoner med høy bindingsenergi hindrer imidlertid effektiv separasjon av fotogenererte elektroner og hull.

For å overvinne disse utfordringene har et forskerteam ledet av prof. Yongfa Zhu fra Tsinghua University gjort betydelige fremskritt i organisk fotokatalyse for nedbrytning av forurensende stoffer. De har utviklet supramolekylære og polymere organiske fotokatalytiske systemer som forbedrer lysutnyttelseseffektiviteten ved å utvide absorpsjonsområdet til det nær-infrarøde området. I tillegg har de avdekket rollen til dipoler og krystallinsk orden i modulering av det innebygde elektriske feltet, noe som muliggjør effektiv ladningsmigrering og betydelig forbedret forurensningsnedbrytningshastighet.

Videre har teamet introdusert en ny tilnærming for høyfluxmineralisering av organiske forurensninger, ved å kombinere in situ H2O2-generering og Fenton-reaksjon under synlig lys. Dette synergistiske systemet oppnår mineralisering med høy fluks uten behov for ytterligere oksidanter, og øker mengden forurensende mineralisering fra 30 % til over 90 %.

Disse funnene, publisert i Chinese Journal of Catalysis, bidrar ikke bare til den praktiske implementeringen av fotokatalytisk vannbehandling, men fungerer også som en verdifull referanse for forskere på dette feltet. Med ytterligere optimalisering og oppskalering har organiske supramolekylære fotokatalysatorer et stort potensial for å revolusjonere avløpsvannbehandling og adressere begrensningene til tradisjonelle metoder.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er utfordringene ved behandling av avløpsvann?

Avløpsrensing står overfor utfordringer knyttet til effektiv fjerning av ildfaste organiske miljøgifter, begrenset rensekapasitet og behovet for kostnadseffektive løsninger.

2. Hva er fotokatalyse ved behandling av avløpsvann?

Fotokatalyse innebærer å bruke en katalysator for å akselerere en kjemisk reaksjon ved å bruke lys som energikilde. Ved behandling av avløpsvann kan fotokatalyse brukes til å bryte ned og mineralisere organiske forurensninger.

3. Hva er supramolekylære og polymere organiske fotokatalysatorer?

Supramolekylære og polymere organiske fotokatalysatorer er en type organisk halvleder som effektivt kan utnytte sollys til forurensende nedbrytning. Disse fotokatalysatorene tilbyr utvidet spektrumutnyttelse og høy adsorpsjonskapasitet.

4. Hvordan forbedrer organiske supramolekylære fotokatalysatorer behandling av avløpsvann?

Organiske supramolekylære fotokatalysatorer forbedrer avløpsvannbehandlingen ved å øke lysutnyttelseseffektiviteten, forbedre ladningsmigrasjonen og oppnå høyfluxmineralisering av organiske forurensninger under synlig lys.

5. Hva er betydningen av forskningen utført av Prof. Yongfa Zhus team?

Prof. Yongfa Zhus team har gjort betydelige fremskritt i å håndtere begrensningene ved tradisjonelle metoder for avløpsvannbehandling. Funnene deres bidrar til den praktiske implementeringen av fotokatalytisk vannbehandling og gir verdifull innsikt for forskere på dette feltet.