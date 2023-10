NASA og Boeing forbereder seg på Starliners første mannskapsoppdrag til den internasjonale romstasjonen

NASA og Boeing jobber flittig med de siste stadiene av verifiserings- og valideringsaktiviteter for Boeing Starliner-romfartøyets første flyvning med astronauter til den internasjonale romstasjonen (ISS). Selv om det opprinnelige målet var å ha romfartøyet klart for flyging i mars, førte en oppskytningsmanifestevaluering til beslutningen om å planlegge oppskytingen i april for bedre å imøtekomme kommende mannskapsrotasjoner og lasteoppdrag om våren.

Den kommende NASAs Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT) vil markere det første mannskapsoppdraget til romfartøyet spesielt designet for astronauttransport til og fra orbitallaboratoriet. De dyktige astronautene Butch Wilmore og Suni Williams skal ta fatt på dette historiske oppdraget når romfartøyet oppfyller NASAs strenge sikkerhetskrav.

Boeing har gjort betydelige fremskritt med å klargjøre Starliner for CFT. Fjerning av tape i den øvre kuppelen i mannskapsrommet er allerede fullført, og det pågår forsøk på å fjerne eller adressere tapen i den nedre kuppelen på romfartøyet. Disse maskinvareutbedringsaktivitetene forventes å fullføres i løpet av de neste ukene, etterfulgt av endelige vurderinger for å sikre at gjenværende tape utgjør et akseptabelt risikonivå.

For å nå den nåværende måloppskytningsdatoen, vil et sett med fallskjermer bli levert og installert på CFT-romfartøyet innen utgangen av dette året. En ekstra falltest vil bli utført for Starliners oppdaterte drogue- og hovedfallskjermer, som inkluderer designforbedringer for å forbedre systemsikkerheten. Falltesten er planlagt til tidlig i 2024.

Boeing og NASA planlegger også modifikasjoner av de aktive termiske kontrollsystemets ventiler for å forbedre langsiktig funksjonalitet basert på erfaringer fra et problem med radiator-omløpsventil tidligere i år. De nødvendige maskinvareendringene er gjort, og det jobbes videre for å forhindre lignende problemer i fremtiden.

Det gjøres fremskritt med sertifiseringsproduktene som kreves for flytesten, med omtrent 98 % allerede fullført. NASA og Boeing forventer å stenge de gjenværende sertifiseringsproduktene for CFT tidlig neste år. Videre er det oppnådd betydelige fremskritt når det gjelder å oppfylle kravene til manuell mannskapskontroll av romfartøyet og avbryte systemanalyse.

Den siste versjonen av Starliners flyprogramvare for CFT har fullført kvalifikasjonstesting og gjennomgår for tiden standard maskinvare- og programvareintegrasjonstester. Samtidig forblir mannskaps- og servicemodulene til romfartøyet integrert, i påvente av fortsettelsen av standard preflight-behandling.

United Launch Alliance Atlas V-raketten, som skal bære romfartøyet Starliner, har allerede ankommet Florida ved Cape Canaveral Space Force Station. Integrasjonsprosessen mellom raketten og romfartøyet vil finne sted etter hvert.

NASAs astronauter som vil være en del av CFT-oppdraget trener aktivt for sitt cirka åtte dager lange oppdrag til ISS. Denne omfattende opplæringen inkluderer simuleringer på tvers av alle faser av flyvningen, i tett samarbeid med operasjons- og oppdragsstøtteteam.

Før CFT fullførte Starliner med suksess to ubemannede flytester, inkludert Orbital Flight Test-2, hvor den la til kai til romstasjonen 21. mai 2022, og deretter landet trygt ved White Sands Missile Range i New Mexico.

For de siste oppdateringene om oppdragets fremdrift kan du følge NASAs kommersielle mannskapsblogg eller CFT-oppdragsbloggen. Ytterligere detaljer om NASAs Commercial Crew Program kan også finnes på den kommersielle crew-bloggen, @commercial_crew på Twitter, og den kommersielle crew-siden på Facebook.

FAQ

1. Når vil det første bemannede oppdraget til romfartøyet Boeing Starliner finne sted?

Det første mannskapsoppdraget til romfartøyet Boeing Starliner er planlagt i april, etter fullføring av verifikasjons- og valideringsaktiviteter.

2. Hvem vil være astronautene på det første mannskapsoppdraget?

Astronautene Butch Wilmore og Suni Williams vil være en del av mannskapet for det første oppdraget til romfartøyet Starliner.

3. Hvilke forbedringer gjøres på fallskjermene til romfartøyet Starliner?

Fallskjermene til romfartøyet Starliner blir styrket for å øke sikkerhetsfaktoren til systemet.

4. Hvilke modifikasjoner gjøres på de termiske kontrollsystemets ventiler?

Boeing og NASA planlegger modifikasjoner av det termiske kontrollsystemets ventiler for å forbedre langsiktig funksjonalitet basert på erfaringer fra en tidligere utgave.

5. Hvordan forbereder astronautene seg til oppdraget?

Astronautene gjennomgår omfattende opplæring, inkludert simuleringer, for å forberede oppdraget til den internasjonale romstasjonen.