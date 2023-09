Undersøke sjeldne varme plasmastrømmer i den øvre atmosfæren

I nærheten av jordens poler er nordlys et vanlig syn, som viser fargerike lysshow i den øvre atmosfæren forårsaket av samspillet mellom solvinden og planetens magnetosfære. Nærmere ekvator kan imidlertid et annet atmosfærisk fenomen oppstå: subaurorale ionedrift (SAID).

SAID-hendelser involverer den raske, vestlige strømmen av varmt plasma gjennom ionosfæren. Disse hendelsene har vært assosiert med synlige strukturer på himmelen, slik som stabile nordlysets røde (SAR) buer og sterk termisk emisjonshastighetsforbedring (STEVE). Vanligvis forekommer SAID-hendelser mellom skumring og midnatt, men det har vært tilfeller av SAID-strømmer oppdaget etter midnatt.

I en fersk studie publisert i Journal of Geophysical Research: Space Physics, fokuserte forskerne på 15 SAID-hendelser etter midnatt som ble oppdaget nær Sør-Amerika i 2013. Ved å analysere data fra ulike kilder, inkludert satellittprogrammer og mål for nordlysaktivitet, undersøkte de egenskapene og dannelsen av disse sjeldne hendelsene.

Forskerne fant at SAID-hendelsene etter midnatt, i likhet med hendelser før midnatt, er et resultat av det komplekse samspillet mellom ionosfæriske forhold og geomagnetisk dynamikk. Samspillet inkluderer dannelsen av elektriske felt og bølge-partikkel-interaksjoner, som fungerer som lokale varmekilder.

Disse funnene forbedrer forståelsen av øvre atmosfæres plasmadynamikk og deres potensial til å forstyrre radarsignaler for satellittsporing og andre kritiske applikasjoner. Ytterligere forskning på dette området kan gi verdifull innsikt i hvordan SAID-hendelser og deres tilknyttede fenomener kan påvirke jordens atmosfære.

Kilde: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Utviklet i Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector Under 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677