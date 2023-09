Forhistorisk fisk gir innsikt i utviklingen av hodeskalle

En ny studie publisert i Nature har avslørt at en 455 millioner år gammel fossil fisk, Eriptychius americanus, har gitt viktig innsikt i utviklingen av virveldyrhodeskaller. Forskere fra University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center og Natural History Museum brukte computertomografi for å gjenskape en detaljert 3D-representasjon av fiskens hodeskalle. Dette er første gang en så omfattende rekonstruksjon er gjort på dette eksemplaret, som ble samlet på 1940-tallet og ligger i Field Museum of Natural History.

Studien fant at Eriptychius hadde en unik hodeskallestruktur ulik den til noen tidligere sett virveldyr. I stedet for å ha en solid bein- eller bruskstruktur som omslutter hjernen, hadde denne fisken separerte, uavhengige brusk som beskyttet hjernen. Denne oppdagelsen antyder at utviklingen av strukturer for å skille hjernen fra andre deler av hodet kan ha sin opprinnelse med Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, seniorforfatter av studien, forklarte betydningen av disse funnene: "Dette er enormt spennende resultater som kan avsløre den tidlige evolusjonshistorien om hvordan primitive virveldyr beskyttet hjernen deres." Han fremhevet også viktigheten av å studere museumssamlinger og bruke nye teknikker for å avdekke ny innsikt om eldgamle organismer.

Dr. Richard Dearden, hovedforfatteren av studien, la vekt på hvordan moderne bildeteknikker gjorde det mulig for forskere å oppdage den unike bevaringen av fiskens hode, og fylte et stort tomrom i vår forståelse av hodeskallevolusjonen. Denne kunnskapen har implikasjoner for å forstå utviklingen av hodeskallen hos alle virveldyr, inkludert mennesker.

Denne studien viser verdien av å bruke avanserte bildeteknikker for å analysere fossiler og få en dypere forståelse av utdødde arter. Den fremhever også betydningen av museumssamlinger for å gi verdifulle eksemplarer for vitenskapelig forskning.

