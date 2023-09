Gamle fossil fisk gir ny innsikt i utviklingen av virveldyrhodeskaller

En 455 millioner år gammel fossil fisk har gitt forskere et nytt perspektiv på hvordan virveldyr utviklet seg for å beskytte hjernen deres, ifølge en studie publisert i Nature. Det aktuelle eksemplaret er Eriptychius americanus, en eldgammel fisk uten kjeve oppdaget i Colorado, USA. Forskerne, fra University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre i Leiden, Nederland, og Natural History Museum, brukte datatomografi for å lage en detaljert 3D-representasjon av fiskens hodeskalle.

Denne studien er den første som omfattende gjenskaper hodeskallen til Eriptychius, som ble samlet på 1940-tallet, opprinnelig beskrevet på 1960-tallet, og som for tiden ligger i Field Museum of Natural History i Chicago. Forskningen finansiert av Leverhulme Trust avslørte at Eriptychius hadde separert, uavhengig brusk som omsluttet hjernen, i motsetning til senere arter som hadde et fullt bundet bur av brusk. Dette antyder at den tidlige utviklingen av strukturer for å skille hjernen fra andre deler av hodet kan ha startet med Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, seniorlektor i paleobiologi ved University of Birmingham og seniorforfatter av studien, uttrykte begeistring over funnene, og uttalte at de kan avsløre den tidlige evolusjonshistorien om hvordan primitive virveldyr beskyttet hjernen deres. Dr. Richard Dearden, hovedforfatter av studien og postdoktor ved Naturalis Biodiversity Centre, understreket betydningen av oppdagelsen, og uttalte at den fyller et stort gap i forståelsen av utviklingen av hodeskallen hos alle virveldyr, inkludert mennesker.

Denne studien fremhever viktigheten av museumssamlinger og bruken av nye bildeteknikker for å studere gamle eksemplarer. Ved å bruke datatomografi, var forskere i stand til å avdekke ny innsikt i utviklingen av virveldyrhodeskaller. Funnene gir verdifull informasjon om de tidlige stadiene av hjernebeskyttelse hos primitive virveldyr og bidrar til vår forståelse av den evolusjonære historien til denne avgjørende anatomiske egenskapen.

kilder:

- Natur

- University of Birmingham

– Naturalis Biodiversity Center

- Naturhistorisk museum