Et nytt paradigme for moderne liv i Dapoli: Indradhanu Village

PPROM Developers, et anerkjent eiendomsselskap, har nylig lansert Indradhanu Village, det største bungalowtownship-prosjektet i den rolige byen Dapoli, Maharashtra. Med et romslig område på 12.5 dekar, har Indradhanu Village som mål å redefinere moderne livsstil ved å sømløst blande urbane bekvemmeligheter med naturens ro.

Indradhanu Village er designet for å gi beboerne en komfortabel og luksuriøs livsstil i et fredelig miljø, og tilbyr en rekke elegant utformede bungalower med 1, 2 og 3 BHK. Hver bungalow er gjennomtenkt skapt, med romslige rom og vakre hagerom som maksimerer naturlig lys og ventilasjon.

Plassert blant frodige grøntområder og omhyggelig vedlikeholdt landskap, er Indradhanu Village et fristed unna bylivets kjas og mas. Township er utstyrt med et klubbhus, et svømmebasseng, en gymsal og et dedikert lekeområde for barn, slik at innbyggerne kan delta i rekreasjonsaktiviteter i samfunnet deres.

Sikkerhet er en toppprioritet i Indradhanu Village, med et sikkert inngjerdet fellesskap som gir 24×7 sikkerhet og CCTV-overvåking. I tillegg følger township Vastu-prinsippene, og fremmer positivitet og harmoni i hjemmene.

Indradhanu Village går utover bare å tilby boliger, og tilbyr et imponerende utvalg av fasiliteter som forbedrer beboernes liv. Township har velværefasiliteter som et lysthus og et åpent treningsstudio for avslapning og velvære. Det sikrer også sikkerhet og trygghet gjennom ambulansetjenester og et velutstyrt førstehjelpsutstyr. For de som fører en aktiv livsstil, er det en joggeløype på stedet. Bekvemmelighet er også prioritert, med dagligdagse fasiliteter designet for beboernes brukervennlighet.

Ar. Sandeep Naresh Joshi, direktøren og grunnleggeren av PPROM Group of Companies, ser for seg Indradhanu Village som en levende opplevelse. Han legger vekt på den omhyggelige oppmerksomheten til hver detalj i designet, for å sikre at beboerne kan nyte en harmonisk og fargerik livsstil.

Ettersom Dapoli fortsetter å tiltrekke seg personer som søker en fredelig livsstil, fremstår Indradhanu Village som det første valget for de som ønsker å kalle dette rolige paradiset hjem. Med sitt vidstrakte landskap, gjennomtenkte design, moderne fasiliteter og engasjement for beboernes velvære, setter Indradhanu Village en ny standard for boliger i Dapoli.

kilder:

– PPROM-utviklere