Hvordan SpaceXs Starlink-satellitter påvirker radioastronomi

Astronomer er bekymret for virkningen av SpaceXs Starlink-satellitter på radioastronomi. Square Kilometer Array Observatory (SKAO) skal bli verdens kraftigste radioteleskop, men det økende antallet satellittkonstellasjoner utgjør en trussel mot effektiviteten. Starlink har allerede over 4,600 42,000 satellitter i bane og planlegger å skyte opp opptil XNUMX XNUMX flere. Disse satellittene, sammen med fremtidige konstellasjoner fra selskaper som Amazon, forårsaker lysforurensning og forstyrrer bakkebaserte observasjoner.

Radioastronomer som utfører foreløpige tester med Engineering Development Array 2 (EDA2) i Vest-Australia har oppdaget angående resultater. Utslippene fra Starlink-satellitter var betydelig lysere enn de astronomiske signalene som ble oppdaget av SKAO. To typer forurensning ble identifisert: forventede signaler mellom satellittene og bakken, og utilsiktede utslipp fra satellittenes elektronikk. Disse utslippene forstyrrer deteksjonen av signaler fra det kosmiske morgengryet, en kritisk epoke i universets historie.

Selv om SpaceX ikke bryter noen internasjonale avtaler, gjør overlappingen mellom Starlink-signaler og astronomiske signaler det mer utfordrende å studere det kosmiske morgengryet. Forfatterne av studien understreker behovet for dialog mellom private selskaper, reguleringsbyråer og astronomimiljøet. Astronomi bør ikke marginaliseres av handlingene til private selskaper, og det må iverksettes tiltak for å balansere behovene til global høyhastighets internettilgang og bevaring av astronomitradisjoner.

Mens radioastronomi vil møte økende vanskeligheter etter hvert som satellittkonstellasjoner vokser, er det avgjørende å adressere innvirkningen på vitenskapelige observasjoner. Det må tas grep nå for å sikre at astronomenes stemmer blir hørt, og at utviklingen av satellittkonstellasjoner gjøres med omhu og omtanke for bevaring av viktig vitenskapelig forskning.

