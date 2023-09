Nerf Blaster Design skyter 100 piler per sekund

By

Sammendrag: En gjør-det-selv-entusiast har laget en helautomatisk Nerf-blaster som kan skyte 100 piler i sekundet, og overgår standard Nerf-lekene når det gjelder slagkraft, presisjon og brannhastighet. Blasterens design bruker halvlange piler, som flyr mer effektivt når den skytes av kraftige blastere. Pilene er lastet inn i et trommelmagasin med glidere som skyver dem inn i hjulene mens trommelen roterer. Å oppnå den høye brannraten var en utfordring, med skaperen som sto overfor vanskeligheter som strimlede piler og deler som fløy av magasinene. Men gjennom iterativ design fungerer blasteren nå jevnt, med pilene som forlater magasinet og øker nedrekkevidden med stor hastighet. Videoer som viser sprengeren i aksjon har blitt delt, og demonstrerer den raske rekken av piler som blir avfyrt.

-

For Nerf-entusiaster som søker en forbedret sprengningsopplevelse, har en DIY-designer kjent som [3DprintedLife] med suksess skapt en helautomatisk blaster som går utover begrensningene til standard Nerf-leker. Denne innovative designen tar sikte på å oppnå en bemerkelsesverdig brannhastighet på 100 piler per sekund, samtidig som den opprettholder forbedret slagkraft og presisjon.

For å oppnå ønsket ytelse, bruker blasteren bruk av halvlange dartpiler, som er kjent for å vise bedre flyegenskaper når den lanseres av høydrevne blastere. Disse pilene drives frem av belter drevet av kraftige motorer, som ligner på mekanikken til hjulblåsere. Ammunisjonen er lastet inn i et trommelmagasin utstyrt med glidere som effektivt skyver pilene inn i de roterende hjulene.

Prosessen med å oppnå en brannrate på 100 piler per sekund viste seg imidlertid å være en betydelig utfordring. Designeren møtte hindringer som makulerte piler og magasiner som drev ut deler under byggeprosessen. Gjennom flittig iterasjon og raffinering av designet ble disse problemene gradvis overvunnet. Resultatet er en blaster som pålitelig lanserer pilene fra magasinet, og driver dem nedover i imponerende hastigheter.

For de som er interessert i å utforske vanskelighetene med blasterens design, er filer tilgjengelige via OnShape. I tillegg har det blitt delt videoer som demonstrerer blasterens hurtigskytende evner, og gir seerne muligheten til å se den imponerende rekkefølgen av piler som skytes ut.

Ytterligere design og modifikasjoner av Nerf-blastere har tidligere blitt sett, som viser engasjementet og kreativiteten til Nerf-entusiastmiljøet.

kilder:

– [3DprintedLife]

– YouTube (videolenker ikke gitt)