Studie antyder underjordisk magma som en kilde til karbon under paleocen-eocen termisk maksimum

En fersk studie publisert i Nature Geoscience foreslår at underjordisk magma spilte en betydelig rolle i frigjøringen av karbon under Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM)-hendelsen, som skjedde for 56 millioner år siden. PETM var en periode med intens global oppvarming, noe som resulterte i en temperaturøkning på 5ºC (9ºF) og betydelige miljøendringer.

Tidligere teorier om kilden til karbon under PETM har diskutert mellom destabilisering av metanis i havbunnen og vulkansk aktivitet i Nord-Atlanteren. Ny forskning ledet av professor Christian Berndt ved GEOMAR Helmholtz senter for havforskning antyder imidlertid at hydrotermisk ventilasjon forårsaket av underjordisk magma kan ha vært ansvarlig for utslipp av metan og CO2 til atmosfæren.

For å undersøke denne teorien, startet forskerteamet et prosjekt for å bore og prøve en hydrotermisk ventil kjent som Modgunn Vent, som ligger utenfor kysten av Norge. Etter å ha ventet 17 år på at boringen skulle starte, ble det endelig samlet inn prøver i 2021. Analysen av disse prøvene ga avgjørende bevis på hydrotermisk ventilasjon rett før starten av PETM.

Forskerne identifiserte to viktige bevis i krateret til Modgunn Vent for å støtte hypotesen deres. Først observerte de et skifte i karbonisotoper, en globalt anerkjent markør for PETM. For det andre fant de tilstedeværelsen av en spesifikk planktonart som bare eksisterte under PETM. Tidspunktet for dannelsen av krateret er imidlertid fortsatt usikkert, ettersom bevisene som indikerer at PETM-utbruddet er funnet i sedimenter 10-15 meter over kraterbunnen.

Til tross for den pågående debatten om tidspunktet for kraterdannelsen, antyder denne studien at hydrotermisk ventilasjon forårsaket av underjordisk magma spilte en stor rolle i frigjøringen av karbon under PETM. Videre forskning og analyse vil fortsette å belyse de komplekse prosessene som bidro til denne betydelige klimahendelsen.

