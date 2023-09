Finne Starlink-satellitter på nattehimmelen

Hvis du ser opp på nattehimmelen på en klar kveld, har du kanskje en sjanse til å se Starlink-satellittene. Starlink er et satellittnettverk som drives av SpaceX som har som mål å bringe lavkost internett til avsidesliggende og landlige områder rundt om i verden.

I motsetning til hva mange tror, ​​kommer ikke lysene vi ser fra disse satellittene faktisk fra selve satellittene. Det vi ser er i stedet satellittene som reflekterer sollyset, noe som får dem til å virke lyse og synlige for det blotte øye.

Hvis du er interessert i å få et glimt av disse satellittene, kan tirsdag kveld være din mulighet. I følge Starlink-nettstedet er det en mulighet for et lysende pass av Starlink-105 rundt 8:45 tirsdag. Det er imidlertid viktig å merke seg at flere faktorer som værforhold og satellittposisjonering kan påvirke synligheten til disse passene.

Hvis du vil øke sjansene dine for å oppdage satellittene, anbefales det å finne et sted unna sterkt lys, for eksempel gatelys eller bygninger, og rette blikket mot den nordvestlige himmelen.

Selv om det kan være en spennende opplevelse å observere disse satellittene, er det viktig å respektere nattehimmelen og minimere lysforurensning så mye som mulig. Å ta seg tid til å sette pris på vidunderet av menneskelig innovasjon og vår evne til å koble sammen selv de fjerneste hjørnene av verden kan virkelig være en ydmykende opplevelse.

