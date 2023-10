Risikoer for forurensning av nanoplast og metaller i ferskvannsøkosystemer identifisert av internasjonal studie

En internasjonal studie utført av forskere fra University of Coimbra har avdekket potensielle risikoer forbundet med forurensning av nanoplast og metaller i ferskvannsøkosystemer. Studien, publisert i tidsskriftet Environmental Pollution, undersøkte effekten av samtidig kontaminering på akvatiske sopp og fremhevet tilretteleggingen av metalladsorpsjon på grunn av funksjonaliseringen av nanoplast.

Forskerne, fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved University of Coimbra, samarbeidet med Harcourt Butler Technical University i India og Konkuk University i Sør-Korea for studien. Den første forfatteren, Juliana Barros, en doktorgradsstudent i biovitenskap, understreket den økende interessen for å studere de kombinerte effektene av forurensninger på organismer. Nanoplast, som er plastfragmenter mindre enn 1,000 nanometer, har blitt stadig mer utbredt i bransjer som farmasøytiske produkter, kosmetikk og rengjøringsprodukter.

Ferskvann ble identifisert som spesielt sårbare for forurensninger på grunn av deres funksjon som grensesnitt mellom terrestriske og akvatiske økosystemer. Tilstedeværelsen av metaller i ferskvannssystemer, primært som følge av gruvedrift, forsterker problemet ytterligere. Nedbryting av organisk materiale i små vassdrag er avgjørende for energi- og næringsoverføring i næringskjeden, og akvatiske hyphomycetes, en type sopp, spiller en betydelig rolle i denne prosessen. Disse soppene forbedrer smaken og ernæringskvaliteten til organisk materiale for konsum av virvelløse dyr.

Laboratorietester ble utført med realistiske konsentrasjoner av nanoplast, spesielt vanlig polystyren og karboksylater, kombinert med kobber. Studien avdekket at samtidig eksponering for nanoplast og kobber førte til oksidativt stress og membranbrudd i den akvatiske hyphomyceten Articulospora tetracladia. Videre resulterte funksjonalisert nanoplast kombinert med kobber i en større cellulær respons og hemmet veksten av soppen.

Denne forskningen understreker behovet for ytterligere å undersøke virkningen av nanoplast og metallforurensning på ferskvannsøkosystemer og fremhever de potensielle truslene de utgjør for riktig funksjon.

kilder:

– University of Coimbra (UC) Pressemelding via Lusa nyhetsbyrå

– Journal for miljøforurensning