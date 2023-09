Polaris Spaceplanes fullfører vellykkede testflyvninger for MIRA-Light Prototype

Det tyske luftfartsselskapet, Polaris Spaceplanes, har nylig fullført en testkampanje på 15 fly for sitt MIRA-Light-prototypekjøretøy. Over en tredagers periode mellom 22. august og 8. september hadde flyvningene som mål å demonstrere aerodynamikken og flykontrollsystemene til mini-romflyet. Prototypen, som kun målte 8.2 meter lang, brukte fire elektriske vifter for fremdrift.

Under 10 av de 15 flyvningene ble MIRA-Light utstyrt med en simulert aerospike-motor for å vurdere innvirkningen på kjøretøyets ytelse. I løpet av testkampanjen akkumulerte prototypen omtrent 40 minutters flytid, og markerte en vellykket milepæl for Polaris Spaceplanes.

Fremover vil dataene som samles inn fra MIRA-Light-flyvningene bli brukt til å utvikle et MIRA-kjøretøy i større skala. Denne neste iterasjonen vil måle nesten 14 fot (4.25 meter) og vil være utstyrt med en faktisk lineær aerospike-motor for å muliggjøre testing av integrerte flysystemer.

MIRA- og MIRA-Light-prototypene fungerer som forløpere til Polaris Spaceplanes' ultimate demonstrasjonsmodell, NOVA. Etter den vellykkede testingen av MIRA-kjøretøyet, planlegger Polaris å skalere opp designet ytterligere til en lengde på 22 fot (6.7 meter) for NOVA-modellen. NOVA vil bruke fire parafindrevne jetmotorer, i tillegg til sin funksjonelle aerospike-motor, som muliggjør fulle rakettdrevne flyginger med supersoniske hastigheter i jordens øvre atmosfære.

Forutsatt at de kommende demonstrasjonsoppdragene for MIRA går bra, tar Polaris Spaceplanes sikte på å begynne å fly NOVA-modellen i 2024. Disse prototypene er en del av en bredere plan fra selskapet om å utvikle et multifunksjonelt, hypersonisk transportkjøretøy kalt AURORA. Den forestilte AURORA er designet for å transportere en nyttelast på opptil 22,000 10,000 pund (2,200 1,000 kg) til suborbitale hastigheter eller opptil XNUMX XNUMX pund (XNUMX XNUMX kg) til en hvilken som helst skrå bane.

Polaris Spaceplanes har satt sikte på å fly AURORA-kjøretøyet en gang mellom 2026 og 2027, og viser sin forpliktelse til å fremme romfartsteknologi og flytte grensene for romutforskning.

kilder:

– Europeisk romfart

– Polaris Spaceplanes sin nettside