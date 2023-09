Oppdagelsen av polare ringgalakser kaster lys over galaktiske strukturer

Galakser kommer i forskjellige former, og vår forståelse av dem har utviklet seg etter hvert som vi utvider våre observasjoner utover det visuelle spekteret. Polarringgalakser (PRGs) er en unik type galakse preget av en ytre ring av gass og stjerner som vippes vinkelrett på det galaktiske planet. Disse ringene, ofte sammensatt hovedsakelig av diffus hydrogengass, er vanligvis bare synlige ved radiobølgelengder.

Selv om polare ringgalakser først ble oppdaget i 1978, er dannelsesprosessen til disse galaktiske strukturene fortsatt et mysterium. En teori antyder at ringene er et resultat av galaktiske kollisjoner, der hydrogengassen fra kolliderende galakser kastes av i en polar linje. Følgelig ble det antatt at polare ringgalakser var sjeldne. En fersk undersøkelse av galakser utført som en del av WALLABY-prosjektet indikerer imidlertid at PRG-er kan være mer vanlig enn tidligere antatt.

WALLABY-prosjektet, som står for Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, har som mål å lage et høyoppløselig kart over nøytralt hydrogen på himmelen på den sørlige halvkule. Ved å kartlegge den intergalaktiske gassen og hydrogenet som omgir galaksene, gir undersøkelsen verdifull innsikt i strukturene til disse kosmiske objektene. I den innledende fasen av undersøkelsen ble omtrent 600 galakser kartlagt, og to polare ringgalakser ble identifisert.

Basert på disse funnene anslås det at 1 % til 3 % av galaksene som er undersøkt i WALLABY vil vise polare ringstrukturer. Etter fullføring av undersøkelsen er det mulig at hundrevis av polare ringgalakser vil bli oppdaget, noe som øker vår kunnskap om disse gåtefulle galaktiske formasjonene betydelig. Dessuten vil overfloden av data samlet gjennom dette prosjektet gi astronomer en dypere forståelse av hvordan disse særegne galaksene dannes og utvikler seg. Det kan også gi verdifull innsikt i samspillet mellom mørk materie og galakser.

Samlet sett tilbyr oppdagelsen av polarringgalakser og det pågående WALLABY-prosjektet en lovende vei for å utforske de skjulte strukturene i galakser og avdekke universets mysterier.

Definisjoner:

– Polarringgalakser (PRGs): Spiralgalakser eller elliptiske galakser med en ytre ring av gass og stjerner vippet omtrent vinkelrett på det galaktiske planet.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, et prosjekt som tar sikte på å lage et høyoppløselig kart over nøytralt hydrogen på himmelen på den sørlige halvkule.

kilder:

– Deg, N., et al. "WALLABY pilotundersøkelse: de potensielle polarringgalaksene NGC 4632 og NGC 6156." Månedlige meldinger fra Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.