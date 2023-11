Pakistan samarbeider med European Space Agency for å lansere satellittkonstellasjon i 2027

By

Pakistan har nylig signert en avtale med European Space Agency (ESA) om å etablere sin egen konstellasjon av satellitter innen 2027. Denne landemerkeavtalen vil tillate Pakistan å forbedre sine evner til å overvåke arealbruk, landbruk, infrastruktur og nødsituasjoner. Satellittkonstellasjonen vil bestå av et system med minst fire satellitter - tre optoelektroniske og en radar - som jobber sammen for å samle inn verdifulle data.

Kostnaden for prosjektet, anslått til €85 millioner (378 millioner zloty), vil bli finansiert av Pakistan, mens ESA vil utvide sin ekspertise innen design, konstruksjon, oppskyting og idriftsettelse av satellittene. Dette samarbeidet vil ikke bare styrke Pakistans romprogram, men også styrke dets posisjon innen jordobservasjon.

"For øyeblikket har ikke Pakistan sine egne satellitter, og etterspørselen etter høyoppløselig data er veldig høy," fremhevet Waldemar Buda, landets utviklingsminister. Tilgjengeligheten av disse dataene vil gi enorme fordeler ved å evaluere virkningen av klimaendringer, miljøforurensning og sikkerhetsrisikoer. Dessuten kan det hjelpe til med å bestemme riktig støttenivå for bønder og bedrifter.

ESAs direktør, Josef Aschbacher, kunngjorde partnerskapet forrige uke og avslørte at satellittkonstellasjonen ville få navnet «Camilla». Simonetta Cheli, direktøren for ESAs jordobservasjonsprogrammer, understreket betydningen av dette samarbeidet for å utvide Polens rolle og konkurranseevne i jordobservasjonsmarkedet.

Denne avtalen følger Polens økte bidrag til ESA tidligere i år, som beløper seg til €295 millioner for årene 2023-2025. Denne økonomiske støtten gjør det mulig for polske selskaper å delta i ulike programmer for utvikling av satellittkommunikasjon, navigasjon og jordobservasjonsteknologi, produkter og tjenester.

I tillegg nominerte Polen nylig sin kandidat, Sławosz Uznański, til å delta i et ESA-oppdrag til den internasjonale romstasjonen (ISS). Med denne nominasjonen baner Polen vei for sin andre astronaut noensinne til å begi seg ut i verdensrommet.

Signeringen av denne avtalen markerer et sentralt øyeblikk for Pakistans romutforskning. Ved å lansere sin egen satellittkonstellasjon vil Pakistan i betydelig grad bidra til vitenskapelig forskning, nasjonal utvikling og fremme av deres romprogram.

FAQ:

Spørsmål: Hva er formålet med Pakistans satellittkonstellasjon?

A: Satellittkonstellasjonen vil gi verdifulle data for overvåking av arealbruk, landbruk, infrastruktur og nødsituasjoner.

Spørsmål: Når vil Pakistan skyte opp sin første konstellasjon av satellitter?

A: Pakistan har som mål å skyte opp sin satellittkonstellasjon innen 2027.

Spørsmål: Hvor mange satellitter vil stjernebildet bestå av?

A: Konstellasjonen vil bestå av minst fire satellitter – tre optoelektroniske og en radar – som fungerer sammen som et system.

Spørsmål: Hvem skal finansiere prosjektet?

A: Pakistan vil finansiere de forventede €85 millioner (378 millioner zloty) kostnadene for prosjektet.

Spørsmål: Hva er European Space Agencys rolle i dette partnerskapet?

A: ESA vil bistå Pakistan med design, konstruksjon, oppskyting og igangkjøring av satellittene.

Spørsmål: Hvilke andre bidrag har Polen gitt til ESA?

A: Polen økte sine bidrag til ESA med €295 millioner for årene 2023-2025, noe som gjorde det mulig for polske selskaper å delta i ulike romprogram.

Spørsmål: Hvem er Polens kandidat for ESA-oppdraget til den internasjonale romstasjonen?

A: Polen har nominert Sławosz Uznański, en ingeniør, som sin kandidat for oppdraget.