Gjenoppdage spillegleden for å forbedre fysisk aktivitet

Bare en liten prosentandel av mennesker i den vestlige verden får nok fysisk aktivitet på daglig basis. Mens mange henvender seg til treningssporere, disiplin eller hjemmetreningsutstyr som potensielle løsninger, foreslår Darryl Edwards at det finnes et bedre alternativ: gjenoppdage lekegleden.

Darryl, grunnleggeren av Primal Play Method, ble med i en podcast for å diskutere den stillesittende epidemien som påvirker både voksne og barn. Han argumenterer for at det å stole på teknologi og viljestyrke alene ikke vil løse problemet. I stedet tar han til orde for å omfavne den iboende motivasjonen som kommer av å engasjere seg i lek.

Under podcasten kommer Darryl med praktiske forslag til hvordan vi kan gjeninnføre lek i livene våre. En idé er å kompilere en lekehistorie, som vil innebære å minne om og feire de gledelige øyeblikkene med lek fra fortiden vår. Han foreslår også å omfavne "primale bevegelser" som etterligner måten dyr og barn beveger seg på, samt å overvinne frykten for å se dum ut mens de gjør det.

Fordelene ved å inkludere mer bevegelse i livene våre går utover fysisk helse. Darryl forklarer at å utforske våre evner og miljø gjennom lek kan gi oss glede og en følelse av tilfredsstillelse. Selv hverdagslige aktiviteter kan gjøres mer lekne, noe som gjør det lettere å inkorporere bevegelse i våre travle voksne liv.

Ved å prioritere lek kan individer finne en mer bærekraftig og morsom måte å øke sitt fysiske aktivitetsnivå på. I stedet for å stole på ytre motivasjon eller tvinge seg selv til å trene, kan de utnytte den medfødte gleden som kommer fra lek. Å gjenoppdage lekegleden kan være et kraftig verktøy for å bekjempe den stillesittende livsstilen som er utbredt i det moderne samfunnet.

Definisjoner:

1. Stillesittende: en livsstil preget av minimal fysisk aktivitet og lengre perioder med sittende eller liggende.

2. Primal Play Method: en treningstilnærming som legger vekt på naturlige bevegelser og lek for å øke det fysiske aktivitetsnivået.

kilder:

– Brett og Kate McKay. "Å gjenoppdage lekegleden for å forbedre fysisk aktivitet." Art of Manliness. [kilde]