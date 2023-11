Nyoppdaget isvulkan på Pluto reiser spørsmål om planetens mystiske fortid

Forskere har nylig gjort en spennende oppdagelse som har kastet lys over den komplekse geologien til dvergplaneten Pluto. Det ser ut til at Pluto, en gang degradert fra sin planetariske status, kan huse en enorm isvulkan på overflaten. Denne nylig identifiserte vulkanen, kalt Kiladze Caldera, anslås å være på størrelse med Yellowstone nasjonalpark.

Kiladze-calderaen ble opprinnelig forvekslet med et krater, og fanget oppmerksomheten til forskere som analyserte data fra NASAs New Horizons-oppdrag. En nærmere undersøkelse avslørte at denne geologiske egenskapen sannsynligvis har brutt ut flere ganger i løpet av sin historie, og spyr ut enorme mengder kryo-lava sammensatt av is, vann og gasser. Faktisk kunne hvert av de største utbruddene ha gitt ut nok kryo-lava til å nesten dekke hele byen Los Angeles.

Kryovulkaner, også kjent som isvulkaner, er et fascinerende fenomen som finnes på forskjellige steder i vårt solsystem. I motsetning til tradisjonelle vulkaner som avgir smeltet stein, bryter kryovulkaner ut med en blanding av is, vann og gasser. Disse isete strukturene har blitt identifisert på andre himmellegemer som dvergplaneten Ceres og Enceladus, en måne til Saturn.

I tillegg til Kiladze Caldera, har forskere også identifisert to andre kryovulkaniske strukturer på Pluto kalt Wright Mons og Piccard Mons. Disse funnene tyder på at dvergplaneten har en mer dynamisk og geologisk aktiv historie enn tidligere antatt.

Et viktig bevis som støtter den vulkanske naturen til Kiladze Caldera er tilstedeværelsen av ammoniakk blandet med vannis som omgir vulkanen. Ammoniakk har evnen til å senke frysepunktet til vann, noe som gjør det mulig for kryo-lava å strømme som en væske. Interessant nok er ammoniakk også en avgjørende komponent i kjemien som produserer aminosyrer, livets byggesteiner.

Oppdagelsen av Kiladze Caldera og dens kryovulkanisme har ført til nye spørsmål om opprinnelsen og utviklingen til Pluto. Forskerne spekulerer i at Pluto en gang kan ha hatt et indre hav i global skala, som fortsatt kan være delvis flytende på grunn av gjenværende varme fra dannelsen. Alternativt kan hav under overflaten ha frosset til, men det gjenstår små reservoarer med flytende vann, som med jevne mellomrom gir opphav til kryovulkanisk aktivitet.

Å virkelig forstå mysteriene til Plutos geologiske fortid vil kreve flittig arbeid fra fremtidige planetariske forskere. Å avdekke opprinnelsen til vannkryo-lavaen og dechiffrere den gåtefulle historien til denne fjerne verden vil utvilsomt gi uvurderlig innsikt i dannelsen og dynamikken til planetariske legemer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er en kryovulkan?

En kryovulkan, også kjent som en isvulkan, er en vulkan som bryter ut med en blanding av is, vann og gasser i stedet for smeltet stein. Kryovulkaner har blitt observert på himmellegemer som Pluto, Ceres og Saturns måne Enceladus.

Betraktes Pluto fortsatt som en planet?

Nei, Pluto er ikke lenger klassifisert som en planet. I 2006 omdefinerte International Astronomical Union definisjonen av en planet, noe som førte til Plutos omklassifisering som en dvergplanet.

Kan det være andre kryovulkaner på Pluto?

Ja, foruten den nyoppdagede Kiladze-calderaen, har to andre kryovulkaniske strukturer ved navn Wright Mons og Piccard Mons blitt identifisert på Pluto. Disse funnene antyder en mer kompleks og aktiv geologi på dvergplaneten.

Hva kan være kilden til kryo-lavaen på Pluto?

Forskere er fortsatt usikre på den nøyaktige kilden til vannkryo-lavaen på Pluto. Det spekuleres i at kryo-lavaen kan stamme fra et gjenværende varmereservoar i planetens kjerne eller fra små lommer med flytende vann som er igjen i et frossent hav under overflaten.

