Modifisert gravitasjonsteori antyder at den niende planeten kanskje ikke eksisterer

Forskerne Harsh Mathur og Katherine Brown har foreslått at orbitale anomalier observert i det ytre solsystemet, som har utløst letingen etter en niende planet, i stedet kan forklares med en modifisert tyngdelov. Den modifiserte teorien, kjent som Modified Newtonian Dynamics (MOND), antyder at Newtons tyngdelov er gyldig opp til et visst punkt, utover hvilket en annen gravitasjonsatferd tar over.

MOND har vært vellykket med å forklare observasjoner på galaktiske skalaer og anses av noen forskere som et alternativ til mørk materie. Mathur og Brown ønsket imidlertid å utforske effektene på det ytre solsystemet etter at astronomer annonserte muligheten for en niende planet i 2016.

Da forskerne plottet banene til objekter fra det potensielle niende planetdatasettet mot gravitasjonsfeltet til Melkeveien, fant de en slående justering. I følge MOND ville noen objekter i det ytre solsystemet over millioner av år bli dratt inn på linje med galaksens gravitasjonsfelt.

Mens det nåværende datasettet er lite og andre muligheter ikke kan utelukkes, fremhever studien potensialet for det ytre solsystemet til å tjene som et laboratorium for å teste tyngdekraften og studere grunnleggende fysikkproblemer.

Samlet sett utfordrer denne forskningen eksistensen av en niende planet i det ytre solsystemet og antyder at de observerte orbitale anomaliene kan forklares med en modifisert gravitasjonsteori.

Kilde: Case Western Reserve University

Definisjoner:

– Modifisert Newtonsk dynamikk (MOND): En modifisert gravitasjonsteori som foreslår Newtons tyngdelov er gyldig opp til et punkt, utover hvilket en annen gravitasjonsatferd tar over.

– Mørk materie: Hypotetisk form for materie som ville ha gravitasjonseffekter, men ikke avgir noe lys.

– Melkeveien: Galaksen som inneholder vårt solsystem.

