Ny innsikt i Asteroid Bennu avslørt av OSIRIS-REx Sample

Forskere ble overrasket over å finne en overflod av mørkt, finkornet materiale da de åpnet beholderen med prøven samlet fra den jordnære asteroiden Bennu. Det uventede rusk på innsiden av beholderens lokk og bunn gir forskere en mulighet til å få nøkkelinnsikt om asteroiden selv før primærprøven blir analysert.

Prøvesamlingen markerte den vellykkede avslutningen av NASAs 7-årige OSIRIS-REx-oppdrag, som reiste 200 millioner miles til Bennu, traff asteroiden og deretter returnerte til jorden for å levere prøven. Prøve-returkapselen ble fraktet til NASAs Johnson Space Center i Houston for nøye analyse i et dedikert rent rom.

Asteroider er rester fra solsystemets tidlige dager, og å studere dem kan gi verdifull informasjon om dannelsen og utviklingen av planetene. I tillegg er det avgjørende å forstå sammensetningen og banene til jordnære asteroider for å utvikle strategier for å forhindre potensielle kollisjoner med planeten vår.

Under prøveinnsamlingsprosessen forstyrret romfartøyets Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism-hode overflaten til Bennu og samlet en betydelig mengde materiale. Dette resulterte i at partikler drev ut i verdensrommet før hodet ble lagret i beholderen. Forskere håper å gjennomføre en rask analyse av materialet som er oppdaget på beholderens lokk og base før de dykker inn i hoveddelen av prøven.

Ved å studere sammensetningen av Bennu-prøven, tar forskere sikte på å få innsikt i de første dagene av solsystemet vårt og potensielt utvikle metoder for å avlede potensielt farlige asteroider. Det uventede rusk på beholderen gir en uventet bonus for forskere, og gir et innblikk i asteroidens sammensetning før hovedprøveanalysen finner sted.

