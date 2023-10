Trær kan kommunisere og advare hverandre om fare, viser studien

En ny studie publisert i Nature Communications avslører hvordan trær på jorden kan kommunisere og advare hverandre om fare. Forskere fant at skadede planter avgir kjemiske forbindelser som kan infiltrere en sunn plantes vev, og utløse forsvarsresponser fra cellene. Denne oppdagelsen kan ha betydelige implikasjoner for å befeste planter mot insektangrep eller tørke.

Konseptet med "snakende" trær ble først utforsket på 1980-tallet da forskere observerte at trær produserte kjemikalier for å avskrekke insekter når de ble angrepet. Interessant nok viste sunne trær av samme art som ligger i nærheten også de samme kjemiske forsvarene, selv uten rotforbindelser til de skadede trærne. Dette antydet at trær kommuniserte med hverandre gjennom luften, et fenomen kjent som planteavlytting.

I løpet av de siste fire tiårene har mer enn 30 plantearter blitt observert som engasjerer seg i celle-til-celle-kommunikasjon gjennom utslipp av flyktige organiske forbindelser. Men inntil nå var det uklart hvilke forbindelser som var viktige og hvordan de ble sanset av planter.

Den nylige studien belyste disse spørsmålene ved å manuelt knuse blader og plassere larver på Arabidopsis-sennep eller tomatplanter. Dette utløste utslipp av ulike grønne bladrike flyktige stoffer, som deretter ble spredt til friske planter. Teamet genmodifiserte de sunne plantene slik at kalsiumioner fluoreserte når de ble aktivert inne i individuelle celler, slik at de kunne spore plantenes respons.

Forskerne oppdaget at bare to spesifikke grønne bladrike flyktige stoffer så ut til å øke kalsiumioner i cellene til friske planter. Kalsiumsignalering i planter spiller en rolle i å aktivere forsvarsresponser, for eksempel å lukke blader eller fordøye insekter. Teamet fant også at forbindelsene ble absorbert gjennom stomata, som lar planter utveksle gasser under fotosyntese, noe som indikerer at de trenger inn i plantens indre vev.

Med denne nyvunne forståelsen tror forskere at det kan være mulig å immunisere planter mot trusler og stressfaktorer ved å utsette dem for de tilknyttede forbindelsene. Dette kan redusere behovet for plantevernmidler i oppdrett og gjøre plantene mer motstandsdyktige i møte med tørke.

Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå hvorfor bare spesifikke forbindelser utløser kalsiumsignalering og for å identifisere reseptorene i planter som samhandler med disse forbindelsene.

Samlet sett gir denne studien betydelig innsikt i plantekommunikasjon og åpner for muligheter for å utvikle strategier for å beskytte planter mot skade før det i det hele tatt oppstår.

