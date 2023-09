Pink Diamonds: Avduking av opprinnelsen til de sjeldne og verdifulle edelstenene

Australske forskere fra Curtin University i Perth har gjort betydelige funn om opprinnelsen til rosa diamanter. Disse sjeldne og verdifulle edelstenene, kjent for sin fantastiske rosenrøde farge, ble funnet å ha dannet seg for mer enn 1.3 milliarder år siden under oppløsningen av et tidlig superkontinent. Rosa diamanter, som faktisk er skadede diamanter med et forvrengt krystallgitter, tilbyr en unik skjønnhet som koster penger.

Flertallet av rosa diamanter i verden, over 90 prosent, kom fra den nå stengte Argyle-gruven i Vest-Australia. Av hver tusen edelstener var bare noen få de svært ettertraktede rosa steinene. Forskerteamet ledet av Dr. Hugo Olierook estimerte at disse diamantene ble skjøvet mot jordens overflate under bortgangen til Nuna, et av de tidligste superkontinentene. Dette antyder at andre eldgamle kontinentale kryss kan inneholde flere av disse pulserende edelstenene.

Argyle-diamantene dannet seg dypt under jorden nær de stabile kontinentale røttene. Da landmasser kolliderte for å danne Nuna, førte trykket som ble generert nær Australias nordvestlige kant til at de en gang klare diamantene endret farger. Forskning utført av Dr. Robert Pidgeon og hans team på slutten av 1980-tallet antydet at utbruddet som brakte diamantene til overflaten skjedde for omtrent 1.2 milliarder år siden. Nøyaktigheten av dette estimatet ble imidlertid stilt spørsmål ved på grunn av potensielle endringer forårsaket av en gammel innsjø.

Ved hjelp av avansert laserstråleteknologi var forskerne i stand til å produsere et mer nøyaktig estimat av alderen til Argyle-bergartene. Analysen deres avslørte at utbruddet skjedde for omtrent 1.3 milliarder år siden, på linje med tidspunktet for Nunas brudd. Tynningen av den kontinentale kanten under dette oppbruddet lettet sannsynligvis bevegelsen av diamantrik magma til overflaten.

Koblingen mellom kontinental rifting og diamantdannelse er ikke et nytt konsept, men er fortsatt gjenstand for debatt. Den nye studien bidrar til en bedre forståelse av hvordan oppløsning av et superkontinent kan utløse diamantrike utbrudd. Imidlertid er det fortsatt ubesvarte spørsmål angående overflod av karbon som er nødvendig for dannelsen av Argyles diamanter.

Denne forskningen representerer et betydelig skritt i å avdekke den komplekse prosessen som førte til etableringen av Argyles unike og verdifulle rosa diamanter. Ytterligere studier er fortsatt nødvendig for å gi en fullstendig forståelse av dette eldgamle systemet. Som med mange aspekter av naturen, vil overraskelser garantert fortsette å dukke opp.

kilder:

– Australske forskere oppdager opprinnelsen til rosa diamanter: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

– Nature Communications-studie om opprinnelsen til rosa diamanter: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8