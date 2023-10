The Smithsonian avduker fragmenter av Asteroid Bennu som et vindu inn i universet

By

Etter en episk reise som spenner over 200 millioner miles gjennom verdensrommet, leverte romfartøyet OSIRIS-REx vellykket fragmenter av asteroiden Bennu til jorden i slutten av september. Smithsonians National Museum of Natural History vil nå vise frem disse dyrebare prøvene, og tilby en unik mulighet for besøkende til å se underverkene i kosmos på nært hold.

Den svært etterlengtede offentlige visningen av asteroideprøven vil finne sted fredag ​​3. november i museets Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals meteorittgalleri i Washington, DC. Utstillingen vil inneholde uberørte mørke steiner og støv samlet fra Bennu , som gir et innblikk i den eldgamle historien til vårt solsystem.

Med asteroidefragmentene vil det være skalamodeller av romfartøyet OSIRIS-Rex, med tillatelse fra Lockheed Martin, og Atlas V 411-raketten som transporterte romfartøyet, utlånt fra United Launch Alliance. Denne omfattende utstillingen har som mål å fordype besøkende i forviklingene ved romutforskning.

Kurator for meteoritter, Tim McCoy, som har vært involvert i OSIRIS-REx-oppdraget, uttrykte sin begeistring for dette banebrytende utstillingsvinduet: "Denne utstillingen er vår første sjanse til å dele denne utrolige reisen med publikum."

Bennu, en liten jordnær asteroide, har fengslet forskere på grunn av dens potensielle kobling til en større karbonrik asteroide som eksisterte for milliarder av år siden. Dens nærhet til Jorden hvert sjette år vekket interessen til NASA, noe som førte til OSIRIS-Rex-oppdraget. I oktober 2020 landet romfartøyet på Bennus overflate og samlet en steinete prøve.

Mens oppdraget møtte mindre tilbakeslag, klarte det dedikerte teamet å trekke ut en rikelig mengde støv og stein fra TAGSAM-hodet, som hadde problemer med festene. Disse prøvene har allerede overgått NASAs opprinnelige mål om å samle 60 gram rusk, med en nåværende tall på 2.48 unser (70.3 gram).

Foreløpig analyse av prøven har avslørt en overflod av karbon- og vannmolekyler, noe som gir verdifull innsikt i vår planets tidlige dannelse. Tim McCoy understreket betydningen av disse funnene, og sa: "prøvene av Bennu har løftet om å fortelle oss om vannet og organiske stoffer før livet kom til å danne vår unike planet."

Sørg for å besøke Smithsonian's National Museum of Natural History for å se denne ekstraordinære visningen som bygger bro mellom menneskeheten og universets vidstrakte område.

FAQ

Spørsmål: Hvordan kan jeg observere fragmentene fra asteroiden Bennu?

A: Fragmentene fra asteroiden Bennu kan observeres ved Smithsonians National Museum of Natural History i Washington, DC

Spørsmål: Når vil utstillingen finne sted?

A: Utstillingen åpner fredag ​​3. november.

Spørsmål: Hva annet vil vises i tillegg til asteroidefragmentene?

A: Utstillingen vil også inneholde skalamodeller av romfartøyet OSIRIS-Rex og Atlas V 411-raketten.

Spørsmål: Hvilke interessante funn har blitt gjort fra prøvene så langt?

A: Foreløpig analyse av prøvene har avslørt en overflod av karbon- og vannmolekyler, som gir innsikt i vår planets tidlige dannelse.

Spørsmål: Hvor mye rusk har blitt samlet fra asteroiden Bennu?

A: NASA har gjenvunnet 2.48 unser (70.3 gram) med steiner og støv, og overgår det opprinnelige målet om å samle 60 gram rusk.