I 1935 engasjerte Albert Einstein og Erwin Schrödinger en heftig debatt om virkelighetens natur og begrepet sammenfiltring. Mens Einstein trodde på lokalitetsprinsippet, oppdaget Schrödinger det merkelige fenomenet sammenfiltring, der egenskapene til to partikler blir flettet sammen uavhengig av avstand. Dette så ut til å bryte med Einsteins teori om at ingen påvirkning kan reise raskere enn lys. Imidlertid har fysikere siden forstått at sammenfiltring ikke har noen fjern innflytelse og bare kan distribuere kunnskap om resultatet av en måling.

Nylig har forskere gjort en fascinerende oppdagelse om sammenfiltring. Når partikler blir sammenfiltret, sprer sammenfiltringen seg naturlig gjennom en gruppe partikler, og danner en intrikat vev av uforutsette hendelser. Imidlertid, hvis partiklene måles ofte, blir sammenfiltringen ødelagt, og forhindrer dannelsen av banen. Denne overgangen mellom nett- og ingen netttilstander indikerer en endring i informasjonsstrukturen og har blitt sammenlignet med en faseovergang i informasjon.

For å observere denne faseovergangen i aksjon, gjennomførte en trio av team meta-eksperimenter ved å bruke kvantedatamaskiner for å måle hvordan målinger i seg selv påvirker informasjonsflyten. De bekreftet at en delikat balanse mellom sammenfiltring og måling kan oppnås. Denne oppdagelsen har utløst en bølge av forskning på potensielle anvendelser av sammenfiltring og måling.

Et samarbeid som snublet over denne forviklingsovergangen begynte over en samtale om et grunnleggende spørsmål angående sammenfiltring over klebrig fløtekaramellpudding. Forskerne utvidet konseptet med sammenfiltring fra et par partikler til en kjede av partikler og utforsket hvordan måling påvirker sammenfiltringsentropien, som kvantifiserer mengden ikke-lokal informasjon som er lagret mellom partiklene.

Samlet sett kaster denne forskningen nytt lys over den komplekse oppførselen til sammenfiltring og dens forhold til informasjon. Å forstå dette fenomenet vil ikke bare fremme vår kunnskap om kvantemekanikk, men kan også føre til revolusjonerende applikasjoner innen informasjonsteknologi.

