I 1935 befant Albert Einstein og Erwin Schrödinger seg i en strid om virkelighetens natur. Einstein trodde på prinsippet om lokalitet, som sa at ingen hendelse på ett sted umiddelbart kunne påvirke et fjernt sted. Schrödinger på sin side oppdaget sammenfiltring, et fenomen i kvantemekanikken der to partikler blir koblet sammen og deres skjebner blir flettet sammen.

Mens Einstein fant sammenfiltring foruroligende og hevdet at det krenket hans forestilling om lokalitet, har fysikere i dag kommet til å forstå det annerledes. De vet nå at sammenfiltring ikke har fjern innflytelse eller makt til å få til et bestemt utfall på avstand. I stedet kan den bare distribuere kunnskapen om dette resultatet. Forviklingseksperimenter har blitt rutine de siste årene, og de har vunnet Nobelprisen.

Men det er mer til sammenfiltring enn bare par av partikler. Nyere forskning har avslørt at sammenfiltring kan spre seg gjennom grupper av partikler, og danne et intrikat nett av uforutsette hendelser. Denne banen kan bli forstyrret ved hyppige målinger, noe som forårsaker at sammenfiltringen blir ødelagt og hindrer banen i å dannes. Fysikere har kalt denne overgangen fra netttilstanden til ikke-netttilstanden som en faseovergang i informasjon.

For å forstå denne faseovergangen ytterligere, gjennomførte flere team av fysikere meta-eksperimenter ved bruk av kvantedatamaskiner. Disse forsøkene hadde som mål å måle hvordan målinger i seg selv påvirker informasjonsflyten. Den delikate balansen mellom sammenfiltring og måling ble bekreftet, og utløste videre forskning på mulighetene for sammenfiltring og måleinteraksjoner.

Ett samarbeid snublet over forviklingsovergangen under en samtale om klissete fløtekaramellpudding. Fysikerne Brian Skinner og Adam Nahum diskuterte forholdet mellom sammenfiltring og informasjon. De innså at målinger av sammenfiltrede partikler kan redusere uvitenhet om tilstanden til andre partikler. Mengden som en måling reduserer uvitenhet med er kjent som sammenfiltringsentropien, målt i biter.

Skinner og Nahum utvidet dette konseptet til en kjede av partikler, der sammenfiltring hopper fra en partikkel til den neste. De fant at sammenfiltringsentropien kan gi innsikt i hvor fullstendig sammenfiltret kjeden er. Ved å endre tidspunktet for målingene oppdaget de faseovergangen fra netttilstanden til ikke-netttilstanden.

Denne forskningen fremhever kompleksiteten og potensialet til sammenfiltring i kvantemekanikkens verden. Den demonstrerer at sammenfiltring kan eksistere utenfor par av partikler og har vidtrekkende implikasjoner for distribusjon og struktur av informasjon.

Definisjoner:

– Sammenfiltring: I kvantemekanikk er sammenfiltring et fenomen der to partikler blir koblet sammen og deres skjebner blir flettet sammen.

– Lokalitet: Lokalitetsprinsippet sier at ingen hendelse på ett sted umiddelbart kan påvirke et fjerntliggende sted.

– Faseovergang: I fysikk refererer en faseovergang til en endring i materiens tilstand, for eksempel fra flytende til fast stoff.

– Entanglement Entropy: Entanglement-entropien kvantifiserer sammenfiltringen mellom to objekter eller mengden informasjon om ett objekt lagret ikke-lokalt i et annet.

