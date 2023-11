NASA jobber med å løse problemet med varmeskjold før besetningsoppdrag

NASA møter en utfordring med varmeskjoldet til Orion-romfartøyet, som må løses før et mannskap trygt kan ri om bord. Romfartsorganisasjonen forventer å ta noen måneder til å studere ytelsen til varmeskjoldet og finne en løsning, ifølge Jim Free, assisterende administrator for NASAs Exploration Systems Development Mission Directorate.

Under reentringen av det ubemannede Orion-romfartøyet i sitt forrige oppdrag, ble uventet ytelse fra varmeskjoldet observert. Mer av det ablative materialet på skjoldet løsnet enn forventet, noe som forårsaker bekymring for sikkerheten til fremtidige mannskapsoppdrag. NASA lanserte en undersøkelse for å bedre forstå dette problemet og planlegger å gi en "foreløpig løsning på grunnårsaken" innen slutten av neste vår.

I mellomtiden forbereder NASA fortsatt romfartøyet for Artemis 2-oppdraget, planlagt oppskyting i november 2024 med et mannskap om bord. Varmeskjoldet spiller en avgjørende rolle for å beskytte astronauter mot ekstreme temperaturer under gjeninntrengning i jordens atmosfære. Om nødvendig er NASA åpen for å erstatte varmeskjoldkomponenter eller angre visse maskinvarefremskritt på romfartøyet for å løse problemet.

Mannskapet for Artemis 2-oppdraget har understreket viktigheten av å sikre beredskapen og sikkerheten til romfartøyet før de lanseres. NASA-astronaut Reid Wiseman, oppdragssjefen, uttalte at de ikke vil sykle om bord på Orion før de er sikre på beredskapen.

Selv om virkningen på lanseringsdatoen til Artemis 2 fortsatt er usikker, er NASA fortsatt forpliktet til å løse problemet med varmeskjoldet for å garantere sikkerheten til sine mannskapsoppdrag.